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Melody男友也是第二春 喪偶9年…前妻身亡「竟與貴婦奈奈有關」！

【Melody新歡曝光2】Melody新男友也是第二春　前妻身亡竟與「貴婦奈奈」有關

▲貴婦奈奈因欠債潛逃加拿大，成了通緝犯，之前身影在本刊鏡頭下終於現身。

圖文／鏡週刊

同時經過本刊調查，Melody男友從事金融業，平常就在世界各地到處飛，而且還是王陽明的遠親，曾有一段婚姻，但妻子何女卻在一場手術意外中喪生。

【Melody新歡曝光2】Melody新男友也是第二春　前妻身亡竟與「貴婦奈奈」有關

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▲貴婦奈奈（右）和男友黃博健（左）經營的醫美診所，因手術意外導致Melody男友前妻死亡。

根據檯面上的報導，何女在2016年到貴婦奈奈男友黃博健及他的名醫爸爸黃立雄創立的醫美診所「杏立博全」做手術，進行眼周電波和抽脂項目，但因麻醉師的疏忽發生意外。

【Melody新歡曝光2】Melody新男友也是第二春　前妻身亡竟與「貴婦奈奈」有關

▲Melody男友的前妻何女因手術意外喪生，當時媒體廣泛報導。

有新聞敘述當時過程：「麻醉師胡男明知何女未卸除水晶指甲，即為她靜脈注射麻醉藥物，進行全身麻醉，僅以手指甲床作為血氧偵測位置，導致陳姓女醫師在20分鐘後進行手術時，無法準確監測何女血氧飽和度，而在何女處於缺氧狀態，無法馬上作相應處置。」

何女因腦幹受損嚴重，於2016年11月不治身亡，家屬提告診所過失致死及偽造文書罪，並於去年判決麻醉師、診所須賠償867萬餘元，同樣去年的新聞後續寫著由於黃姓父子（貴婦奈奈的男友與男友爸爸）逃亡滯留海外，已遭北檢通緝，因此這筆賠償恐由麻醉師胡男先扛。」此案牽扯到娛樂圈、醫療業，還有通緝犯交織其中。於是離婚的Melody與喪偶9年的男友重逢，甜蜜中夾雜著人生悲喜。


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