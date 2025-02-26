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Melody離婚2年「新歡首曝光」！被拍跨海慶生 王陽明遠親身世起底

【Melody新歡曝光】新歡是王陽明遠親　不遠千里為Melody慶生打動美人心

▲1/18 21：39，Melody男友隨後跟著走出餐廳，情侶倆終於同框。

圖文／鏡週刊

Melody（殷悅）2023年結束和前夫吳育奇的13年婚姻，46歲的單親媽媽藉由直播帶貨衝出事業高峰，身邊也悄悄出現第二春。日前她出席活動，坦承身邊「有談得來的朋友」；知情人士透露Melody的新歡是在美華僑，從事金融業，還是王陽明的遠親，有過一段婚姻，只是9年前因一場意外喪偶。據悉，這名金融業ABC男一直很積極，本刊日前更直擊他不遠千里來台為Melody慶生，可見追很勤的他終於打動了美人心。

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據報，兩人透過朋友認識，對方還給了Melody不少的「情緒價值」。在此之前，本刊更獲知圈內出現Melody有新男友的風聲，且對方對她猛烈追求，將她當成女神般對待，讓這段戀情愈來愈有譜。日前Melody和新歡同框的身影也被本刊直擊。

一月十八日，也就是Melody的46歲生日（1月16日）的後兩天，本刊接獲線報她的男友特地從美國飛來台灣為她慶生，於是跟拍一天後，終於目睹這段飄洋過海來看妳的甜蜜約會。當日晚間6點半左右，Melody男友先行抵達位於北市中山區的高檔義大利餐廳 TUTTO BELLO，很有紳士風度地獨自在餐廳內等了半小時左右，直到晚間七點，Melody才自行搭著多元計程車來餐廳赴宴。

【Melody新歡曝光】新歡是王陽明遠親　不遠千里為Melody慶生打動美人心

▲1/18 14：56，Melody（左）下午出門在家附近買了咖啡後，一陣亂晃又回家。

【Melody新歡曝光】新歡是王陽明遠親　不遠千里為Melody慶生打動美人心

▲1/18 18：34，到了晚間六點半，Melody 男友（右）先行抵達餐廳等候。

【Melody新歡曝光】新歡是王陽明遠親　不遠千里為Melody慶生打動美人心

▲1/18 21：38用餐近兩個半小時，Melody才步出餐廳。

兩人慶生的 TUTTO BELLO餐廳是在地經營30年的名店，Google簡介寫著「充滿浪漫情調的高檔義式餐廳，供應高級料理，並飾有白色桌巾和氣氛燈飾」，人均消費超過新台幣兩千元，被網友形容是「燈光美、氣氛佳」的約會場所，整體而言高貴但不到奢侈，可見訂餐廳的人特地花了心思挑選。

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▲1/18 21：43，Melody叫了車先行離開，男友紳士地幫她開了車門。

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▲1/18 21：44，Melody 獨留男友在餐廳，男友目送她離開，並甜笑說再見。

在餐廳約會吃了2個半小時，各自前來的Melody和男友才一起步出餐廳。興許是浪漫到傻了，Melody甚至將東西遺留在餐廳內，還跑回去拿。兩人一同在門口等車，有說有笑的相談甚歡了幾分鐘，她才先行搭車離去，獨留男友自己回到位於松山區的誠品行旅，結束了這一夜的慶生行程；這也是Melody在圈內祕傳數個月的神祕對象，首度在鏡頭前現身。

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▲1/18 22：00，Melody男友自行搭車返回松山區的飯店。

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