ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

關曉彤公開現身「一字未提鹿晗」　親曝近況：連續拍戲享受充實

記者張筱涵／綜合報導

大陸女星關曉彤2017年認愛大7歲男星鹿晗，8年來感情穩定甜蜜，然而近來卻不停傳出早已分手的消息，男方更在直播中失態且被拍到喝醉，感情傳聞成為熱議話題。鹿晗工作室25日發出對造謠帳號的法律警告，而關曉彤近期則全心投入演藝事業，面對傳聞未作直接回應。

▲鹿晗、關曉彤穩定交往7年多。（圖／翻攝自鹿晗工作室、關曉彤微博）

▲鹿晗、關曉彤2017年認愛。（圖／翻攝自鹿晗工作室、關曉彤微博）

關曉彤日前出席品牌宣傳活動時，被問及近況，她透露目前行程滿檔：「最近還挺忙的，一直在劇組拍戲，未來可能也會一直拍戲連軸轉，但是我還挺享受這種比較充實的狀態，也可以隨時跟大家分享一些生活的點滴。」雖然未對分手傳聞做出正面回應，但她的專注工作態度，也被外界解讀為間接表態，留言區中網友表示「好了肯定分手了」、「這話術已經錘了」、「很顯然分手了，不然肯定避謠澄清，秀波恩愛讓網友們放心」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼關曉彤。（圖／翻攝自微博）

▲陸媒報導關曉彤近況。（圖／翻攝自微博）

另外，對於網路熱議話題，鹿晗工作室25日嚴正駁斥，聲明中指出：「近期，我們監測到部分網絡用戶持續捏造和發布虛假信息、造謠傳播、惡意中傷、詆毀侮辱，明顯意圖抹黑，企圖誤導公眾。」並指這些不實言論已對鹿晗個人及粉絲群體造成影響，嚴重侵害其名譽權及民事權益。聲明中進一步點名豆瓣、微博、抖音等平台上的多名網友，確認已提起法律訴訟，警告造謠者與傳謠者將依法承擔責任。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#陳智菡 送花沒趕上 #吳春城 閃辭立委搭車離開院會

推薦閱讀

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！　辣跳三振舞遭開鍘

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！　辣跳三振舞遭開鍘

Melody離婚2年「新歡首曝光」！被拍跨海慶生 王陽明遠親身世起底

Melody離婚2年「新歡首曝光」！被拍跨海慶生 王陽明遠親身世起底

快訊／Melody新歡起底竟然是MIT學霸　這一點打動她芳心決定了

快訊／Melody新歡起底竟然是MIT學霸　這一點打動她芳心決定了

Melody男友也是第二春 喪偶9年…前妻身亡「竟與貴婦奈奈有關」！

Melody男友也是第二春 喪偶9年…前妻身亡「竟與貴婦奈奈有關」！

陳傑憲被老婆問「你不累嗎」 只回答5字…她心疼：終於放下此重擔

陳傑憲被老婆問「你不累嗎」 只回答5字…她心疼：終於放下此重擔

大巨蛋場邊驚見「野生男神觀戰」！親弟罕見曝光　網驚：根本雙胞胎　

大巨蛋場邊驚見「野生男神觀戰」！親弟罕見曝光　網驚：根本雙胞胎　

Melody新歡「招待她搭頭等艙看演唱會」寵成公主！狂追1年…細節曝光

Melody新歡「招待她搭頭等艙看演唱會」寵成公主！狂追1年…細節曝光

李威私下對話曝光！　「終究會沒事的，因果業力來了」

李威私下對話曝光！　「終究會沒事的，因果業力來了」

孟耿如「去年幾乎都關在家」罕見鬆口近況！上山看摯愛：抱歉失約了

孟耿如「去年幾乎都關在家」罕見鬆口近況！上山看摯愛：抱歉失約了

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

《黑白大廚》拿坡里黑手黨悲痛發文！　「下機才知父過世」沒法返韓

《黑白大廚》拿坡里黑手黨悲痛發文！　「下機才知父過世」沒法返韓

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！　辣跳三振舞遭開鍘

Melody離婚2年「新歡首曝光」！被拍跨海慶生 王陽明遠親身世起底

快訊／Melody新歡起底竟然是MIT學霸　這一點打動她芳心決定了

Melody男友也是第二春 喪偶9年…前妻身亡「竟與貴婦奈奈有關」！

陳傑憲被老婆問「你不累嗎」 只回答5字…她心疼：終於放下此重擔

大巨蛋場邊驚見「野生男神觀戰」！親弟罕見曝光　網驚：根本雙胞胎　

Melody新歡「招待她搭頭等艙看演唱會」寵成公主！狂追1年…細節曝光

李威私下對話曝光！　「終究會沒事的，因果業力來了」

孟耿如「去年幾乎都關在家」罕見鬆口近況！上山看摯愛：抱歉失約了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鹿晗, 關曉彤

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 清純梁舒涵罕見大解放！　比基尼辣照曝光：不留美照會後悔
  2. 米可白拍戲「連哭4、5天」情緒起伏高！　自責沒演好瞬間苦瓜臉
  3. 凌峰去年十月二度中風半身不遂　4個月奇蹟復原能行走還大聲唱歌
  4. 孫生認最討厭「這類」男生！　夜店跑趴「10女都被友人搶走」：瞬間沒興趣
  5. 美跨性別女星「護照遭強制改成男性」　對生活造成影響：我們不會消失
  6. 徐家人另尋地點安葬大S　傳龍巖規劃「千萬墓地」作最後禮物
  7. 籃籃淚認「啦啦隊生涯最終場」！　深夜吐心聲：謝謝Team Taiwan
  8. 關曉彤公開現身「一字未提鹿晗」　親曝近況：連續拍戲享受充實
  9. 大巨蛋場邊驚見「野生男神觀戰」！親弟罕見曝光　網驚：根本雙胞胎　
  10. BL劇「2男1女」三角戀開虐！　23歲女星騎重機登場…一出現就帥爆

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366