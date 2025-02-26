關曉彤公開現身「一字未提鹿晗」　親曝近況：連續拍戲享受充實

記者張筱涵／綜合報導

大陸女星關曉彤2017年認愛大7歲男星鹿晗，8年來感情穩定甜蜜，然而近來卻不停傳出早已分手的消息，男方更在直播中失態且被拍到喝醉，感情傳聞成為熱議話題。鹿晗工作室25日發出對造謠帳號的法律警告，而關曉彤近期則全心投入演藝事業，面對傳聞未作直接回應。

▲鹿晗、關曉彤2017年認愛。（圖／翻攝自鹿晗工作室、關曉彤微博）



關曉彤日前出席品牌宣傳活動時，被問及近況，她透露目前行程滿檔：「最近還挺忙的，一直在劇組拍戲，未來可能也會一直拍戲連軸轉，但是我還挺享受這種比較充實的狀態，也可以隨時跟大家分享一些生活的點滴。」雖然未對分手傳聞做出正面回應，但她的專注工作態度，也被外界解讀為間接表態，留言區中網友表示「好了肯定分手了」、「這話術已經錘了」、「很顯然分手了，不然肯定避謠澄清，秀波恩愛讓網友們放心」。

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▲陸媒報導關曉彤近況。（圖／翻攝自微博）



另外，對於網路熱議話題，鹿晗工作室25日嚴正駁斥，聲明中指出：「近期，我們監測到部分網絡用戶持續捏造和發布虛假信息、造謠傳播、惡意中傷、詆毀侮辱，明顯意圖抹黑，企圖誤導公眾。」並指這些不實言論已對鹿晗個人及粉絲群體造成影響，嚴重侵害其名譽權及民事權益。聲明中進一步點名豆瓣、微博、抖音等平台上的多名網友，確認已提起法律訴訟，警告造謠者與傳謠者將依法承擔責任。