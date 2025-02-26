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Melody新歡「招待她搭頭等艙看演唱會」寵成公主！狂追1年…細節曝光

【Melody新歡曝光1】把Melody當公主寵　他大手筆示愛社群藏浪漫密碼

▲1/18 21：44，Melody 獨留男友在餐廳，男友目送她離開，並甜笑說再見。

圖文／鏡週刊

決定離婚時，Melody歷經崩潰、心碎，「躺在地上哭一個禮拜」的悲痛時期，毀滅後重生的她，一邊照顧2個女兒、同時在小紅書直播帶貨，做得有聲有色，感情竟也迎來第二春。日前Melody出席活動受訪時，坦言她期待有正向健康良好的關係，同時並說：「知道大家對我有所期待，我要謝謝大家的關心，我這年紀不宜說謊…我會加油！」嬌羞認了現在身邊有「談得來的朋友」。

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【Melody新歡曝光1】把Melody當公主寵　他大手筆示愛社群藏浪漫密碼

▲去年初，Melody曾曬出看泰勒絲演唱會的自拍，據側面打聽，原來是新男友帶她去澳洲圓夢。（翻攝自Melody IG）

Melody男友比穿著高跟鞋的她略高一點點，身著白色外套的休閒打扮，長相斯文帶著老實人的氣質，和洋氣的Melody站在一起，畫面頗為和諧。

【Melody新歡曝光1】把Melody當公主寵　他大手筆示愛社群藏浪漫密碼

▲Melody（中）行程忙碌，2月中還特地飛到美國參加弟弟（右）和同性伴侶的婚禮。（翻攝自Melody IG）

雖然兩人鏡頭下的互動淡如水，關於彼此相識相戀的過程，卻相當曲折，甚至帶點宿命的味道。根據可靠來源透露，其實Melody和男友是認識多年的舊識，同樣都有著在美國出生長大的背景，讓他們特別投緣，不過都僅止於朋友狀態。

【Melody新歡曝光1】把Melody當公主寵　他大手筆示愛社群藏浪漫密碼

▲Melody的金融業男友，和富二代藝人王陽明是遠親關係。

直到2023年Melody宣布離婚，一直將她當成女神、夢中情人的男友，立刻展開猛烈追求，還豪爽招待Melody搭頭等艙、去澳洲觀賞泰勒絲演唱會，對照泰勒絲在澳洲開唱的時間落在去年2月，兩人來往前後將近1年。

【Melody新歡曝光1】把Melody當公主寵　他大手筆示愛社群藏浪漫密碼

▲Melody頗常在社群曬出和前夫的恩愛照片，但原來關係失和已久。（翻攝自Melody時尚媽咪臉書）

此外，觀察Melody的社群，也可見她不時會收到大把的玫瑰花束，現在看來，是暗藏了浪漫密碼。總之男友將她寵成了公主，曾經在婚姻中童話破滅的Melody，在第二春中實現了被疼愛的願望。


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