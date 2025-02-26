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孟耿如「去年幾乎都關在家」罕見鬆口近況！上山看摯愛：抱歉失約了

記者潘慧中／綜合報導

黃子佼涉無故持有35人共2259個兒少性影像檔案，引發各界關注之餘，連帶影響到孟耿如的演藝事業，老婆創立的香氛品牌也跟著暫停營運。26日格外引起討論的是，孟耿如罕見鬆口近況，前一天上山祭悼已故的弟弟，「抱歉去年我幾乎都關在家，失約了…生日快樂啊！」

▲▼孟耿如。（圖／翻攝自Instagram／summer1991720）

▲孟耿如難得鬆口近況。（圖／翻攝自Instagram／summer1991720）

孟耿如有感而發地說，這幾年發生了很多事情，生活藉由各種磨難提醒她來到這個世上的使命，「謝謝祢犧牲了自己為了教會我們更重要的課題。」

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▲▼孟耿如。（圖／翻攝自Instagram／summer1991720）

▲孟耿如25日低調上山祭悼已故的弟弟。（圖／翻攝自Instagram／summer1991720）

不只這樣，孟耿如也深信很多事情的發生一定有其意義，假如某件事情讓人感到痛苦，「那我們肯定要得到一些成長和體悟對吧？不然就枉費我們這麼辛苦的熬了。」

▲▼孟耿如。（圖／翻攝自Instagram／summer1991720）

▲▼孟耿如2024年的事業因黃子佼而跟著受影響。（圖／翻攝自Instagram／summer1991720）

▲▼孟耿如。（圖／翻攝自Instagram／summer1991720）

孟耿如坦言25日是和姊姊一起上山祭悼已故的弟弟，「雖然我們都在聊自己的東西，但你應該聽得滿開心的吧！」顯見一家人的好感情，「還是很羨慕你，每次想起祢，你都是那樣帥氣年輕的臉蛋，姊姊愛你，生日快樂。」

孟耿如IG全文：

昨天去山上看弟弟，幫你點了根菸買了你喜歡的可樂
抱歉去年我幾乎都關在家 失約了…
生日快樂啊！

有時候常幻想如果你還在我們的生活會是怎麼樣？
你應該超帥的也有很多追求者！

這幾年發生了很多事
世界藉由各種磨難提醒著我們許多事
來這世上的使命是什麼？
謝謝祢犧牲了自己為了教會我們更重要的課題

很多事情的發生都一定有他的意義存在
若那件事情讓你很痛苦
那我們肯定要得到一些成長和體悟對吧？
不然就枉費我們這麼辛苦的熬了

還是很羨慕你
每次想起祢 你都是那樣帥氣年輕的臉蛋

姐姐愛你 生日快樂

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黃子佼, 孟耿如

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