大巨蛋場邊驚見「野生男神觀戰」！親弟罕見曝光　網驚：根本雙胞胎　

記者田暐瑋／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽由中華隊搶下最後門票，25日成功復仇，對戰首戰輸球的西班牙，以6比3力克對方，讓球迷相當振奮。現場也有許多藝人到場觀戰，曹佑寧兩兄弟也現身場邊，一開始鏡頭拍到弟弟曹佑齊，一度被誤認，兩人罕見同框令網友驚訝直呼：「真的一模一樣！」

▲曹佑寧的棒球生涯有父親、兄弟相伴，左起為曹佑齊、曹俊雄、曹佑寧、曹佑綸。(圖／曹佑寧父親曹俊雄提供)



資格賽開打期間，現場攝影機拍攝場邊觀眾，愛爾達小編PO出觀眾席一隅，照片中男子和曹佑寧十分相似，引發討論，小編隨後解釋：「看看是誰來幫學弟們、U21好友們加油啦！！！#曹佑寧 (的分身弟弟曹佑齊) 現身大巨蛋看球啦！」揭露男子身分其實是曹佑寧親弟弟曹佑齊。

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▲曹佑寧兄弟現身大巨蛋觀戰。（圖／翻攝自愛爾達體育家族臉書）



由於曹佑齊乍看讓人誤會就是曹佑寧本尊，讓許多網友驚訝不已，事後愛爾達小編PO出「曹佑寧本尊照」，只見曹佑寧坐在弟弟身邊，開心對鏡頭比出俏皮動作，小編笑說：「剛剛的是曹佑寧的弟弟，袋棍球教練 #曹佑齊，這個才是本尊啦XDDDD大家都來大巨蛋一起幫 TEAM TAIWAN加油！#兩個人真的長太像。」

▲曹佑寧弟弟曹佑齊。（圖／翻攝自愛爾達體育家族臉書）