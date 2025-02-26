徐家人另尋地點安葬大S　傳龍巖規劃「千萬墓地」作最後禮物

▲龍巖規劃市值千萬的墓地，可設計成小花園，當作最後的禮物送給大S。（圖／翻攝自大S臉書）

圖文／鏡週刊

大S逝世至今近月，身後事仍喬不攏，由於骨灰仍安置在家中，據悉鄰居一直抗議，管委會為此天天開會，希望不要放在家，而本刊接獲消息，龍巖已規劃市值千萬的墓地，可布置成小花園，當作最後的禮物送給大S。

大S於2月2日在日本因流感猝逝，先前小S原聲明，打算遵從她生前環保心願，舉行樹葬，正在申請中，但具俊曄最後因捨不得愛妻回歸塵土，希望還是有個獨立空間可以憑弔，日後能有一個隨時都能去探望的獨立空間，可以好好陪伴她，上週決定重新選擇埋葬地點，也因此延後了大S的下葬時間。

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據友人透露，具俊曄和小S講到大S還是經常以淚洗面，眼睛幾乎都是腫的，更時常不吃不喝，狀態還是處於大受打擊和悲痛中，而大S生前所住的台北信義豪宅，不少鄰居因為她的骨灰安置家中而議論紛紛，管委會甚至因投訴不斷不時在開會，也希望徐家人盡早處理好此事。

不過目前徐家人決定將尋覓地點安葬大S，傳出龍巖已規劃贊助市值千萬元的墓地，設計個小花園，龍巖位於北部的園區共有萬里的福田陵園、三芝的白沙灣陵園和桃園的富岡陵園，但徐家需要一點時間找大S喜歡的位置，所以還不會馬上下葬。



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