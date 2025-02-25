抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光　兩人恐面臨刑法

記者孟育民／台北報導

網紅孫生陷入性騷案風波，18日被所屬團隊「反骨男孩」解約，而這把火不只燒到孫生，連同酷炫也遭殃，不只有受害女子出面指控拍片潛規則，曾提告酷炫偷拍、外流私密片的星宣也公開受害者訊息，掀起外界熱議。如今兄弟倆昔日在直播上暢談「擁有彼此的性愛影片」片段遭挖出，孫生更以一種嘻笑口吻說：「我的手機裡面有一大堆堯宣的性愛影片。」如果此事當真，兩人恐會面臨《散佈猥褻物品罪》等法律責任，刑責最高3年。

▲孫生、酷炫恐面臨刑事責任。（圖／翻攝自Facebook／Wackyboys ）

先前，從孫生的對話中，就已經能看出他有拍下和女子性愛影片的習慣，先前記者訪問瑋哥，他也坦承確實聽聞孫生和酷炫會拍影片，不過是否會互相交流不清楚，「他們都說當作是藝術，有看到類似的舉動，我沒有深入去探究，我不知道這個影片到底有沒有犯罪的內容，我還想說會不會是SET的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲瑋哥先前出面受訪。（圖／記者孟育民攝）

如今片段遭挖出，孫生、酷炫 2023年時盤點《拳上》直播，畫面中小哥哥艾理先提到性愛影片，沒想到酷炫就說：「我根本沒在怕，因為孫生平常性愛影都是傳到我手機裡啊，你手機的性愛影片會有我手機裡的多嗎？」孫生反問酷炫「你手機有多少我的愛愛片」，他則說：「蠻多的，都在我這。」

▲ 孫生、酷炫過去影片遭挖出。（圖／翻攝自YouTube／孫腫又來了）

孫生解釋已經很久沒拍片了，「我怕我拍出來比ØZI還炸！」針對提到性愛影片都傳到朋友手機裡，酷炫更直言：「這有什麼好笑的？你知道性愛影片是不能傳到自己手機裡，如果另外一伴要看怎麼辦？最好的地方就是放在最危險的地方，所以我們就是直接把那些不能看的都放在朋友手機裡。」說完才驚呼自己講太細，傻眼表示：「我們把這個秘密講出去了。」孫生接著說：「完蛋了，所以代表我的手機裡面有一大堆堯宣的性愛影片。」對此，記者再次求證酷炫，截稿至今沒得到回應。

▲▼ 孫生、酷炫大方談論交流性愛片。（圖／翻攝自YouTube／孫腫又來了）

凡走過必留下痕跡，如果這些片段是事實的話恐讓兩人觸法，散怖私密影片觸犯刑法第235條《散佈猥褻物品罪》。另外，如果在拍性愛影片時，女生並不知情或表示不同意後仍舊偷偷拍攝，則也可能會涉有犯刑法第 315條之1第2款之《無故竊錄他人非公開活動罪》。