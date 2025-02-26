籃籃淚認「啦啦隊生涯最終場」！　深夜吐心聲：謝謝Team Taiwan

記者黃皓瑋／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）近期於台北大巨蛋開打，台灣隊昨（25日）晚間最終戰以6比3擊敗西班牙，取得2026年正賽門票，感動大批球迷。不過啦啦隊「樂天女孩」成員籃籃於賽後發文，證實該場比賽是她啦啦隊生涯應援最終場，不捨寫下告別應援團的心聲。

▲籃籃證實結束啦啦隊生涯最後一場應援。（圖／翻攝自IG／lan0716）



籃籃從2017年起加入職棒啦啦隊「LamiGirls」，至今除了活躍於棒球賽事，也擔任多個綜藝節目的固定班底。她昨日深夜在IG發文，證實將結束長達8年的啦啦隊應援生涯：「WBCQ，我以啦啦隊身分的最後一場應援賽事，謝謝中華隊的這份禮物，台灣晉級！！！！！」

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對於離開應援舞台，籃籃坦言：「眼淚一直止不住的掉下來，有感動，有不捨，我愛棒球，更愛一起認真應援的你們，能夠加入應援團真的非常非常非常幸福。」最後也不忘表示：「謝謝Team Taiwan，我們夠資格。」

▲籃籃參與WBCQ應援。（圖／翻攝自IG／lan0716）



貼文一出讓許多網友紛紛表達不捨，與籃籃曾為隊友的李多慧則留言喊話：「你是世界上最帥最棒的人，今後也一起幸福吧，不要哭，傻瓜。」林岱縈、艾璐、曲羿、口水、小映等多位啦啦隊成員，也紛紛送上祝福，展現她的好人緣。

▼籃籃IG貼文。（圖／翻攝自IG／lan0716）

