陳傑憲被老婆問「你不累嗎」 只回答5字…她心疼：終於放下此重擔

記者潘慧中／綜合報導

中華隊在WBC資格賽殊死戰最終以6比3擊敗西班牙隊，成功取得2026年世界棒球經典賽會內賽門票。賽後，「台灣隊長」陳傑憲的老婆綺綺（Hailey）透露，曾問過對方「你不累嗎」，而另一半的回答讓她感到光榮又心疼。

▲綺綺賽後分享和陳傑憲的私下對話。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）



綺綺25日深夜在Instagram限時動態有感而發地說，還記得自己問過陳傑憲「你不累嗎」，但老公只回答了「國家需要我」5個字，另一半背負的壓力全看在眼裡，「辛苦了，終於放下此重擔，你是最棒的！」

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▲陳傑憲的回答讓綺綺感到光榮又心疼。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）



即便剛打完WBC資格賽，陳傑憲不久後仍轉發了綺綺的限動，並寫下「謝謝老婆體諒與包容」，讓他無後顧之憂地專注於和西班牙隊的殊死戰，最後附上一顆愛心符號隔空示愛。

▲陳傑憲賽後坦言壓力真的很大 。（圖／記者李毓康攝）



事實上，陳傑憲25日賽後曾坦言「壓力真的很大，因為輸了什麼都沒了」，面對網路上的批評聲浪，他希望大家能給年輕球員鼓勵而不是謾罵，「我很感謝我們的年輕球員，他們做到了」，他也相信這次的考驗對選手們是很重要的成長機會，未來的「Team Taiwan」會更強。