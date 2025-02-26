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BL劇「2男1女」三角戀開虐！　23歲女星騎重機登場…一出現就帥爆

記者黃庠棻／台北報導

全新BL劇《獨佔接班人》最新劇情中揭露毛祁生所飾演的禮儀師「唐篤知」內心最黑暗的過去，原來在他18歲生日當天，父母為了趕到慶生現場，不幸遭遇車禍雙亡，倖存的弟弟也因此心臟受損、雙腿無法行走，親眼見到事故發生的唐篤知，將自己視為不幸的源頭，選擇獨自一人承受痛苦。

▲《獨佔接班人》毛祁生、張家陞關係越來越靠近。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》毛祁生、張家陞關係越來越靠近。（圖／LINE TV提供）

張家陞飾演的王湛，看出唐篤知狀況不對，鼓勵他有任何不愉快的事情就要說，還示範對著空氣大吼「不要把難過藏在心裡，把難過丟出來！」化身小太陽溫暖陪伴。《獨佔接班人》每週五晚上8點在LINE TV、愛奇藝國際站全球首播。

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毛祁生認為唐篤知是個心裡很苦的角色，面對負面情緒顯得相對壓抑。戲外自己如果遇到低潮，排解方式則會挑選一部「狀況雷同」的電影來看「去領悟角色裡的人是怎麼去應對，也沒有百分之百複製，畢竟電影都比較誇飾，但我總能學習到東西。」但如果是受到別人的負面情緒影響，他會先試著休息、冷靜後，再去面對。

▲《獨佔接班人》毛祁生、張家陞關係越來越靠近。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》毛祁生、張家陞關係越來越靠近。（圖／LINE TV提供）

張家陞則和劇中角色一樣充滿正能量，遇到不順心的事情，總是用「樂觀心態」解決，坦言「有不開心的事我都會用很正向的心態去面對，做自己喜歡的事，比如我會跟朋友去騎檔車，因為我會覺得很自在、放鬆，或者健身，把多餘的力氣發洩在運動上，最重要的是，我覺得人活在這世界上最重要的就是要開心、快樂。」至於怎樣的安慰方式會令「獨佔CP」毛祁生、張家陞感到窩心，兩人不約而同回答「只要默默陪伴就很溫暖」。

▲《獨佔接班人》毛祁生、張家陞關係越來越靠近。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》毛祁生、張家陞關係越來越靠近。（圖／LINE TV提供）

「圖章CP」戀情開虐，涂井和（朴靖恆飾）頻繁釋出愛的暗示，張以慶（徐瑋澤飾）卻總是選擇逃避、視而不見，讓他萬念俱灰「不等了」，與相親對象周宥寧（紀欣伶飾）試著發展，張以慶見狀相當崩潰，看到他們勾著手約會，還不甘心地緊跟在後面怒視兩人，試圖給出壓力，形成氣氛微妙的「三人行」。對此，徐瑋澤笑稱「如果是現實生活中，我自己絕對不會這樣子，畢竟那個場面實在太尷尬了，我應該會直接跑回家一個人難過。」

▲《獨佔接班人》毛祁生、張家陞關係越來越靠近。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》紀欣伶（左）與朴靖恆（中）、徐瑋澤（右）展開三角戀。（圖／LINE TV提供）

紀欣伶在劇中出招，和徐瑋澤大搶朴靖恆，初次見面就騎著重機登場，還載著朴靖恆去聽音樂會，看起來相當帥氣，但其實在拍攝前，她並不會騎重機，為此還特別練習騎車，最終順利上陣。被載的朴靖恆表示「當時並不緊張」，因為自己平常也會騎檔車，拍攝過程中他就不停給紀欣伶鼓勵說「妳可以做到，加油！」給滿情緒價值。

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獨佔接班人, 毛祁生, 張家陞, 徐瑋澤, 朴靖恆, 鄭吏佑, 余科宏, 安昊英, 紀欣伶, 孫麥傑

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