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金鐘國冰箱「小菜放1年」塑膠袋囤屋！《RM》突襲他家超震撼：誇張了

記者劉宜庭／綜合報導

南韓人氣歌手金鐘國（金鍾國）是綜藝《Running Man》固定班底，現年48歲的他熱愛運動，幾乎天天泡在健身房裡。不僅如此，生活節儉的他，近日在節目中再度被揭露有「囤物癖」，成員們一邊大掃除，一邊驚訝於他家堆積如山的物品，甚至還發現不少過期多年仍未丟棄的食品，引發熱議。

▲金鐘國冰箱「小菜放1年」塑膠袋囤屋！《RM》突襲他家超震撼：誇張了 。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲金鐘國家中囤積塑膠袋。（圖／翻攝自愛奇藝）

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金鐘國的囤物習慣早在2018年出演《我家的熊孩子》時就被揭露，當時他的「什麼都捨不得丟」的生活方式，讓觀眾印象深刻。雖然他搬家後有所改善，但在最近的《Running Man》中，成員們再度發現他的囤積情況相當驚人，家中紙袋、塑膠袋多到快要淹沒陽台，連劉在錫也忍不住吐槽「這要怎麼進去啊？」金鐘國則說：「反正我不會進去。」

除了囤積塑膠袋，金鐘國連食物也捨不得丟。池睿恩在清理時驚訝發現，冰箱裡竟還有過期的咖啡，忍不住驚呼：「天哪！瘋了吧！咖啡為什麼不丟掉啊？」金鐘國表示：「昨天喝的還有剩。」被問「還要繼續喝嗎？」他理所當然表示：「當然了！咖啡還有剩的話都會丟掉嗎？」一旁的哈哈和世燦則說：「一般都會丟掉啊…。」

▲金鐘國冰箱「小菜放1年」塑膠袋囤屋！《RM》突襲他家超震撼：誇張了 。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲金鐘國冰箱樣貌。（圖／翻攝自愛奇藝）

「我一直都是買完咖啡當天喝一點後…有剩的話就直接放著，第二天就不用再去咖啡廳了啊。」被問「你會往裡面加冰塊嗎？」他表示不會，「很冰涼啊，還加冰塊幹嘛？」池睿恩則說：「那個…會發霉…。」她也對金鐘國家中環境提出擔憂，「不通風的話會產生致癌物質」。

雖然金鐘國家裡有烘乾機，但基本上不怎麼用，會把衣服放在室內晾乾，「冬天還能調節濕度」；金鐘國愛惜東西捨不得丟，劉在錫：「我也不喜歡丟，但你有點誇張了。」原來，金鐘國家裡會堆積那麼多塑膠袋，是因為資源回收時會用到，偶爾還會重覆使用。

▲金鐘國冰箱「小菜放1年」塑膠袋囤屋！《RM》突襲他家超震撼：誇張了 。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲金鐘國冰箱「小菜放1年」塑膠袋囤屋！《RM》突襲他家超震撼：誇張了 。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲金鐘國家的客廳與廚房，兩年前後都出現驚人對比。（圖／翻攝自愛奇藝）

對於冰箱內堆積許多小菜盒，金鐘國無奈表示，雖然每次點外賣的時候，都會特別標註「拜託，不要給小菜盒了」，可是每次都還是會收到，「但是是全新的，總有一天會吃的，直接丟掉太可惜了，一個個放進冰箱裡了，結果都沒吃」。驚人的是，被問小菜放最久的是多久了？他回答「有1年了吧」，全場驚呆。

金鐘國進一步解釋，此舉並不是為了節省，「想說要丟掉（嘆氣），要丟掉的話還要洗，浪費水。」一番言論再度震驚眾人，這樣的邏輯更讓哈哈忍不住大笑、直接吐槽「哥！那下去生活吧！開煤油燈！！！」讓現場瞬間爆笑。

所幸，在成員們的幫助下，金鐘國的倉庫、衣帽間終於變得整潔許多，冰箱內也清出了不少過期的小菜盒。而他的衣帽間更是堆滿來自各方的禮物，哈哈和梁世燦看到後，甚至開始認真挑選自己喜歡的物品，金鐘國也索性大方送出更多東西當「獎品」，讓場面變得相當歡樂。

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金鐘國, 金鍾國, Running Man, RM

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