王祖賢創業！　溫哥華開艾灸養生館「我最想做的事業」

▲王祖賢2月24日在《小紅書》上公開了一段約2分鐘的影片，告訴粉絲們，她最近在溫哥華開了一家艾灸養生會館。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

女星王祖賢以《倩女幽魂》「聶小倩」一角紅遍華人文化圈，不過她在事業高峰急流勇退，2004年便息影移居加拿大，過著低調安穩的生活，只有偶爾被路人遇見，才會現身在螢光幕前。不過她近日在網上公開一段約2分鐘的影片，不僅宣布自己在加拿大溫哥華開了一間艾灸養生會館，還談論了自己開設會館的初衷。片中她雖年華老去不若春春時的美麗，但平靜又悠然自得的神情，在網路上引起討論。

王祖賢2月24日在《小紅書》上公開了一段約2分鐘的影片，片中罕見的近距離對臉拍攝，告訴粉絲們，她最近在溫哥華開了一家名叫「灸覺」的艾灸養生會館。王祖賢表示，自己走下螢光幕後，才開始回歸自我，尋找自己內心真實的狀態。而她近年來修佛，也是為了對精神世界的追求、尋找內心的平靜。而另一方面，當她走進自己開設的艾灸館，則關注於身體健康，調節身心、舒緩壓力，治癒不適。

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▲王祖賢表示，自己將在艾灸館內替顧客服務。（圖／翻攝抖音）

王祖賢表示，自己的前半生充滿了奮鬥、探索與迷惘，因此後半生更注重心靈平靜、身體健康與精神富足。她坦言在離開娛樂圈後，艾灸就是她最想做的事業，「人說放過自己，就能夠自在與解脫。而我想說的是，放過自己，也不會放棄艾灸給我的健康與承諾」。因此她決定開了一家艾灸養生會館，「感恩給我因緣，能讓我為你健康服務」。

▲王祖賢表示，自己的前半生充滿了奮鬥、探索與迷惘，因此後半生更注重心靈平靜、身體健康與精神富足。（圖／翻攝微博）

由於王祖賢在息影後一直十分低調，因此她在公布自己的艾灸館、甚至公開了營業電話，讓許多網友非常吃驚。不少影迷們也為她獻上祝福，希望她能在自己喜歡的領域裡，找到新的滿足與成就。

▲灸覺艾灸養生會館內部環境。（圖／翻攝抖音）

▲灸覺艾灸養生會館內部環境。（圖／翻攝抖音）

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