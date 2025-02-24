直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

▲《我們這一攤2》寧夏夜市賣麵線，胡宇威、蔡昌憲和蔡凡熙三位壯丁負責製作精美餐點，李翊君是當天的重量級嘉賓。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

實境秀《我們這一攤2》日前遠赴馬來西亞出外景5天，到雪蘭莪州夜市擺攤，推廣台灣夜市美食。年前時報周刊CTWANT則直擊胡宇威、苗可麗等節目主持群，在台北市寧夏夜市擺攤賣麵線，不畏低溫忙進忙出，還有「情歌天后」李翊君驚喜現身當外場，全程和粉絲親切互動、不吝展現好歌喉，讓排隊等候多時的民眾一飽耳福。

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▲李翊君驚喜現身寧夏夜市為實境節目擺攤叫賣。（圖／本刊攝影組）

2024年12月19日傍晚，苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰和蔡凡熙共5位《我們這一攤2》主持群，一同出現在寧夏夜市擺攤賣海鮮麵線，同時這也是他們本季台灣夜市擺攤的最終站。雖然是平日晚間，加上氣候不佳低溫又飄雨，但還沒開始正式營業就吸引粉絲圍觀湧現排隊人潮，不少粉絲也把握難得機會和藝人合影留念。

▲苗可麗、禾浩辰和蔡昌憲將現場氣氛炒得很熱。（圖／本刊攝影組）

▲帶著可愛造型毛茸茸帽子的禾浩辰展現小鮮肉魅力，全場忙著和粉絲親切合照。（圖／本刊攝影組）

當晚邀來「情歌天后」李翊君擔任小幫手，6人分工合作，苗可麗、禾浩辰和李翊君主要負責外場帶位、點餐、送餐、收拾餐桌和洗碗，而胡宇威、蔡昌憲和蔡凡熙三位壯丁則是擔任大廚、二廚，負責製作精美餐點。據了解，特別為寧夏夜市準備的海鮮麵線，其中一樣食材鮑魚，還是當天早上胡宇威、禾浩辰兩人頂著10度低溫去貢寮現抓的海味，由產地直送寧夏夜市。

▲蔡昌憲做好餐點後先拿給李翊君嚐嚐口味是否合格。（圖／本刊攝影組）

晚餐時間到來，明星魅力加上美食，讓「我們這一攤」的排隊人潮越來越多。有趣的是，兩位小鮮肉蔡凡熙和禾浩辰，整晚狂吸粉絲合照不停，只是因為蔡凡熙負責盛裝麵線，完全沒時間離開攤位，粉絲只能自己找定點求自拍；帶著可愛造型毛茸茸帽子的禾浩辰，則是邊送餐邊和粉絲親切合照，一旁的蔡昌憲還會利用空檔對著現場粉絲叫賣禾浩辰，讓他成為當晚最受歡迎小鮮肉。

▲《我們這一攤2》在寧夏夜市展現吸粉功力，現場湧現排隊人潮。（圖／本刊攝影組）

營業僅3小時多，晚間9點半左右麵線就幾乎快要完售，擺攤時間接近尾聲，這時突然有民眾要求點歌，李翊君展現情歌天后功力即席在夜市走唱，還特別走到排隊的民眾前嗨唱〈諾言〉等夯歌。最後在9點47分全部完售，連無料（沒鮑魚）的麵線都被排隊搶購一空，而大夥兒也說是本季夜市第一次提早收攤，眾人忙著收拾清理，最後一起大合照為今晚畫下完美句點。

▲結束當晚營業後，苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰、蔡凡熙和李翊君建立起感人的革命情感。（圖／本刊攝影組）

▲節目最後拍攝大合照留念。（圖／本刊攝影組）

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