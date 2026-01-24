3年唱了41場巡迴　64歲趙傳帶回憶殺還不夠...無預警曝好消息

記者蔡琛儀／台北報導

趙傳去年在超犀利趴演出，獻唱一首首經典歌曲〈我是一隻小小鳥〉、〈我終於失去了你〉、〈愛要怎麼說出口〉、〈噢！莎莉〉勾起歌迷的回憶殺，這些歌曲是歲月也搶不走的東西。今年終於推出新歌〈歲月也搶不走的東西〉，希望帶給大家力量。

▲趙傳推出新歌〈歲月也搶不走的東西〉。（圖／相信音樂提供）

距《老不休》專輯，趙傳隔了五年推出新單曲跟大家見面；新單曲由薛忠銘製作，姚若龍作詞，楊子樸作曲，從歌詞看到一幅豁然開朗的人生縮影。近年來忙著巡迴的趙傳，不僅是演出，在音樂上也繼續努力散發熱情；從2022年起展開的幾場大型演唱會，總計超過41場巡迴，場場爆滿，他說：「巡演看到台下有很多老朋友、新朋友，我也告訴自己要好好再唱首新歌送給大家。」因此在2026年推出全新作品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2026年的趙傳，搖滾精神不減，於今年2月、3月即將把他的演唱會帶到美國以及更多城市與歌迷見面，2月15日先洛杉磯站開唱，接著3月7日拉斯維加斯站，這首全新單曲〈歲月也搶不走的東西〉也象徵新的一年開始，將會有更多趙傳作品與大家見面。