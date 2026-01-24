朴娜勑暫停演藝活動轉當學生　友人曝現況：這段時間很艱難

記者張筱涵／綜合報導

韓國藝人朴娜勑自與前經紀人爆發糾紛、暫停演藝活動後，近日首度被拍到公開現身，21日在寒流來襲、氣溫降至零下12度的情況下，前往位於首爾市中心的一所傳統酒釀造學院上課，展現持續學習、努力調適身心狀態的一面。

寒夜低調現身 友人陪同上課

據韓媒《日間體育》報導，朴娜勑21日晚間與一名男性友人一同搭乘計程車抵達學院。她戴著口罩，身穿羊毛外套並壓低漁夫帽，刻意保持低調、避免引起關注。陪同在側的男子身高約180公分，外型乾淨俐落，據了解是朴娜勑的熟人，在她與前經紀人決裂、目前形同沒有經紀人的狀態下，暫時在身邊照應她的生活起居。

面對記者簡短提問時，朴娜勑先向媒體打招呼，並謹慎表示自己是前來上課，因課程即將開始需立即進入教室。被問及正在學習的內容時，她笑著回應：「總得做點什麼。」對於與前經紀人之間的法律糾紛，以及相關侵占指控與雙方說法分歧等爭議，則未多作回應。

修習傳統酒釀造 固定每週上課一次

朴娜勑造訪的A學院，是教授馬格利酒、冬冬酒等傳統酒類釀造技術的教育機構，課程依程度分為入門、中級與高級，內容涵蓋傳統酒、高粱酒及葡萄酒等多種酒類，並設有從一日體驗到深化實作的完整課程。據悉，朴娜勑目前正在該學院修習馬格利酒製作相關課程，並固定每週上課一次。

陪同友人向媒體透露，朴娜勑目前在情緒與心理狀態上正處於相當艱難的時期，為了紓解壓力、讓自己能專注於生活，她在深思熟慮後選擇學習釀酒，「這是一個能讓她情緒集中、單純學習的環境」。

過去多次挑戰新興趣 暫停活動仍未停下腳步

事實上，朴娜勑過去便曾在節目《我獨自生活》中，多次展現挑戰新興趣的模樣，從料理、時尚、運動，到居家裝潢、園藝、插花等皆曾嘗試，甚至還考取侍酒師資格證照。即使暫停演藝活動，她持續學習、不讓生活停擺的態度，似乎依然未變。

該名友人也強調，朴娜勑即使在獨自面對低潮與孤獨的情況下，仍努力振作，同時也正為未來可能接受警方調查做準備，希望能誠實且完整地配合說明。

法律攻防持續 前經紀人動向曝光



當天，朴娜勑在學院上課約1小時30分鐘後，隨即與友人一同低調離開返家。另一方面，朴娜勑自去年12月初起，因與兩名前經紀人發生衝突而捲入法律攻防。事件曝光後，她宣布全面中斷演藝活動；其中一名前經紀人目前滯留美國，另一人則曾轉任女團經紀人，但隨著事件持續擴大，近期也已傳出離職消息。