寬姐為爺奶笑了！暖喊「過年怕沒人記得」逼哭長輩　名模王麗雅相挺捲袖包年菜

記者蕭采薇／台北報導

寒流來襲，心卻是暖的！老人福利關懷協會成立屆滿22周年，23日下午在萬華舉辦第二屆「寒冬送暖 年菜傳情」活動。現場星光熠熠，「寬姐」邱瓈寬更親自領軍，找來名模王麗雅、以及《陽光女子合唱團》的「億萬導演」的林孝謙等人捲起袖子做公益。寬姐一席話：「過年最怕的不是冷，而是沒人記得你。」瞬間溫暖了在場近百位弱勢長輩的心。

▲「寬姐」邱瓈寬親自領軍，為「寒冬送暖 年菜傳情」做公益。（圖／寬魚國際提供）



寬姐霸氣挺公益：只要有需要，寬魚不缺席

長期關懷弱勢族群的寬姐，這次特別邀請「小可樂果劇團」帶來活潑演出，促成溫馨的「青銀同樂」，逗得台下阿公阿嬤笑聲不斷。寬姐感性表示，公益不是一次性的活動，而是一輩子的事，「過年最怕的不是天氣冷，而是覺得沒人記得你。只要看到長輩笑，這個活動就值得了！只要有人需要，寬魚就不會缺席。」

▲寬姐陪長輩插花。（圖／寬魚國際提供）

寬魚國際今年首度攜手老人福利關懷協會與君綺醫美，不只提供資源，更實際投入策畫執行。君綺醫美副總陳雅竹也表示，希望能長期支持寒冬送暖，在農曆春節前陪伴清寒長輩，讓他們享有幸福時刻。

名模王麗雅素顏當志工 破億導演彈唱送暖

活動現場亮點滿滿，名模王麗雅一早就素顏現身，捲起袖子幫忙分裝年菜、蘿蔔與長年菜。人美心善的她透露，近日還將親自前往宜蘭偏鄉送愛心年菜，她笑說：「在陪伴與付出的過程中，真的會感受到，能給予本身就是一種幸福。」

▲久未公開現身的名模王麗雅（右），也現身力挺寬姐做公益。（圖／寬魚國際提供）



此外，近日票房甫破億的電影《陽光女子合唱團》導演林孝謙，也熱情響應寬姐號召，帶著片中新演員羅晨恩一同參與。羅晨恩現場抱起吉他自彈自唱，用溫暖歌聲陪伴長輩，現場氣氛宛如一場溫馨嘉年華。

80歲獨居嬤展笑顏 協會籲各界關注貧困長者

現場一位80歲的方奶奶，平時與身障女兒同住，想起離世的兒子總是眉頭深鎖。今天在志工陪伴下難得走出家門，看到精彩表演並收到小可樂果劇團孩子們圍上的保暖圍巾，奶奶終於綻放久違的笑容，開心帶著年菜回家。

▲寬姐接受義剪。（圖／寬魚國際提供）

老人福利關懷協會理事長蔡鴻鵬指出，台灣正式邁入超高齡社會，許多貧困長者面臨獨居或老老照顧的困境，農曆年對他們來說往往是淒冷的寒冬。感謝企業與藝人朋友的愛心募集，讓協會能將年菜送往全台及偏鄉，讓長輩們不再孤獨。

▲寬姐一聲號召，包括導演林孝謙、編劇呂安弦、王麗雅、羅晨恩都現身力挺公益。（圖／寬魚國際提供）