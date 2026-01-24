1月24日星座運勢／射手投資大豐收 雙魚儲蓄飆升
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：新的制度實施
感情：可以當機立斷
財運：可望擴大投資
幸運色：淡藍色
貴人：金牛
小人：處女
雙子座 ♊
工作：受到公司重視
感情：參考家人意見
財運：控制購物慾望
幸運色：玫瑰色
貴人：天蠍
小人：魔羯
天秤座 ♎
工作：聽從老闆指示
感情：信任伴侶付出
財運：精打細算增值
幸運色：咖啡色
貴人：獅子
小人：雙魚
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：減少浪費效益
感情：打動彼此心房
財運：財富控管得宜
幸運色：紫色
貴人：雙魚
小人：牡羊
金牛座 ♉
工作：前進新的境界
感情：愛情賞心悅目
財運：加強掌握技術
幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：射手
處女座 ♍
工作：協調促進雙贏
感情：可以繼續等待
財運：薪資加薪有旺
幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：水瓶
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：攜手解決問題
感情：得到家人祝福
財運：把握賺取利潤
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：雙子
天蠍座 ♏
工作：順利獲得資源
感情：決定追求對方
財運：獲得收益機會
幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
雙魚座 ♓
工作：善於創新探索
感情：吃喝玩樂變多
財運：儲蓄不斷增加
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：天蠍
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：拿到重要業績
感情：甜蜜奢華的愛
財運：研究大盤指標
幸運色：亮紅色
貴人：處女
小人：金牛
獅子座 ♌
工作：平穩安定幸福
感情：愛情同心協力
財運：把握瞭解政策
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：獅子
射手座 ♐
工作：提高技能培訓
感情：回到熱戀時光
財運：錢滾錢獲利快
幸運色：玫瑰色
貴人：水瓶
小人：天秤
