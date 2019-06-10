ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

婚禮私照首曝光！阿福驚爆「過程烙賽」…不滿遭偷拍：是急屁急

記者許皓婷／綜合報導

歌手鄧福如（阿福）和YouTuber HowHow（陳孜昊）在西洋情人節登記，正式升格夫妻後，8日低調地在台北萬豪酒店舉辦婚禮，兩人下午先證婚、傍晚舉辦酒會、晚上才進行喜宴；阿福的老闆張小燕更現身擔任證婚人，相當溫馨。

▲▼阿福,howhow。（圖／讀者提供）

▲阿福和HowHow請來張小燕當證婚人 。（圖／讀者提供）

請繼續往下閱讀...

阿福9日在IG分享新婚感言：「那個～人生第一次辦婚禮，好像也是滿有趣～」並自嘲是鄉下俗，「不知道婚紗這種東西穿在身上可以如此讓人舉步維艱」，她也無奈地說：「雖然整個過程被我的笨腳搞得頗烙賽。」最後更逗趣地以當兵巧妙比喻結婚感想：「你不會想再經歷一次，但總會慶幸自己扎實體會過一次。」

▲阿福和HowHow結婚。（圖／翻攝自Instagram／阿福）

▲阿福和HowHow結婚。（圖／翻攝自Instagram／阿福）

▲阿福分享結婚花絮照，將HowHow的臉遮住。（圖／翻攝自Instagram／阿福）

阿福和HowHow的婚禮8日完美落幕，各種繁瑣事項都告一段落，她也鬆一口氣，表示終於可以給長輩個交代，但她仍不解：「為什麼要弄個儀式恐嚇彼此好像再也見不到對方呢？」並認為婚宴結束後，兩人隔天還是照常一起去吃早餐，地球也一樣繼續繞著太陽轉，但她透露自己仍感動落淚，「該繳出去的眼淚也沒有少繳」。

▲阿福和HowHow結婚。（圖／翻攝自Instagram／阿福）

▲阿福和HowHow結婚。（圖／翻攝自Instagram／阿福）

▲阿福和HowHow結婚。（圖／翻攝自Instagram／阿福）

▲阿福婚禮上感動落淚。（圖／翻攝自Instagram／阿福）

而阿福和HowHow對婚禮一直保密到家，消息更是防得滴水不露，直到當天有照片流出才讓喜訊曝光，事後傳出小倆口不滿遭到偷拍，她也無奈地說：「偷拍的人你到底躲在哪裡嘛，偷拍的人會被警察抓喇！」最後更嗆聲：「偷拍的人真的很奇欸！是急屁急。」她也搞笑地說偷拍的人拍的照片太NG，只好自己補幾張。

【阿福IG全文】

好喇
那個～人生第一次辦婚禮
好像也是滿有趣～
但我鄉下俗
不知道婚紗這種東西穿在身上可以如此讓人舉步維艱
只要穿著婚紗開始走動
我的表情就會瞬間變成醬—>( ･᷄д･᷅ )

雖然整個過程被我的笨腳搞得頗烙賽
但這種事對我而言就像當兵一樣：
「你不會想再經歷一次，但總會慶幸自己扎實體會過一次」

是說
我又知道當兵感覺是什麼？
對，我就是知道
不要問。

總而言之
婚禮之繁瑣事都告一段落了
該繳出去的眼淚也沒有少繳QQ
重點是辦完婚禮隔天還不是一起去吃早餐
地球也一樣繼續繞著太陽轉啊
是為什麼要弄個儀式恐嚇彼此好像再也見不到對方呢QQ
好啦 總之終於終於可給長輩個交代了～～
然後就可以去打電動了喲喔耶～
咦？

#好啦也該開始認真思考音樂的事了
#是說
#偷拍的人拍的照片太NG只好自己補幾張
#偷拍的人可不可以好好把照片拍好喇
#偷拍的人你到底躲在哪裡嘛嗚嗚嗚
#偷拍的人會被警察抓喇
#偷拍的人真的很奇欸
#是急屁急 -
後記：
要辦場婚禮真的是件非常勞神之事
一定要感謝一下幫助我們完成這場婚禮的朋友們QQ
@shang_jie
@wenlee___
@tsaigray2018
@miso.yu2017
@jadore.wedding.event
@nicolefeliciacouture @julia_weddingnews @coronation.lace.bridal @jamie690414 @yunischen
特別謝謝Yvvone不止是婚顧還兼差了我的小保姆
深怕我巧克力吃太少嗚嗚

貓生是黑白的...虎斑眼神死　打開罐頭秒燃起求生意志

推薦閱讀

迪麗熱巴爆「無碼激情片」瘋傳！五官99%神似…超近距離被拍

迪麗熱巴爆「無碼激情片」瘋傳！五官99%神似…超近距離被拍

快訊／星爵結婚了！娶走小10歲阿諾千金…婚禮現場照曝光

快訊／星爵結婚了！娶走小10歲阿諾千金…婚禮現場照曝光

曾莞婷甜摟混血小鮮肉　公開「姊弟戀」：希望得到祝福

曾莞婷甜摟混血小鮮肉　公開「姊弟戀」：希望得到祝福

昆凌受訪「這段話」遭轟說謊！網挖出2鐵證打臉：好尷尬

昆凌受訪「這段話」遭轟說謊！網挖出2鐵證打臉：好尷尬

Jennie「呼吸困難」演唱會中途急下台！歌迷曝看到輪椅送進後台

Jennie「呼吸困難」演唱會中途急下台！歌迷曝看到輪椅送進後台

交往半年…點頭嫁AKIRA！林志玲「閃婚背後原因」曝光

交往半年…點頭嫁AKIRA！林志玲「閃婚背後原因」曝光

林志玲閃嫁AKIRA！「日本舊愛」吐11字心聲…浴衣合照曝光

林志玲閃嫁AKIRA！「日本舊愛」吐11字心聲…浴衣合照曝光

昆凌「混血天菜弟」長大了！濃眉大眼神基因…網瘋了：超帥

昆凌「混血天菜弟」長大了！濃眉大眼神基因…網瘋了：超帥

蕾菈國中「見男網友險遭性侵」　曝包廂看電影被硬上：我很害怕

蕾菈國中「見男網友險遭性侵」　曝包廂看電影被硬上：我很害怕

馮提莫直播險走光「胸前一大片全露」　下秒這反應…網怒轟做作

馮提莫直播險走光「胸前一大片全露」　下秒這反應…網怒轟做作

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

馬如龍一生救豬哥亮3次！　李㼈遭90人包圍…他一出面兄弟秒退

馬如龍一生救豬哥亮3次！　李㼈遭90人包圍…他一出面兄弟秒退

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

馬如龍一生救豬哥亮3次！　李㼈遭90人包圍…他一出面兄弟秒退

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了

郭書瑤夜游超兇！連身泳裝側面挖空「深V開到胸下」　網辣暈：會溺水

《Voice3》分屍殺人魔揭曉！曾差點被「金秘書」朴敏英勒死

特稿／馬如龍叱吒演藝圈50年　沛小嵐堅持9日含淚送摯愛

專訪／明日花綺羅G奶被他整隻手壓住：但我不想破壞關係...

霍建華機場抱2歲小海豚被拍！　探班林心如「父女互動」超有愛

快訊／無尊表妹找到了！　東京迪士尼失蹤2天…他PO文2小時尋回

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

阿福, 鄧福如, HowHow, 陳孜昊

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 馬如龍病逝！周曉涵曝「2特殊緣分」不捨：一路好走
  2. 瘋電影／這條路上：百年童謠的誕生　志玲帥尪全能演出
  3. 有種愛叫HowHow❤阿福！好友曝「最真實的他們」：2個善良的人結婚了
  4. 金曲30／岑寧兒：入圍就有獎牌！　「我已經拿過一次了」
  5. 婚禮私照首曝光！阿福驚爆「過程烙賽」…不滿遭偷拍：是急屁急
  6. 遵守吃辣2大秘訣就不用怕！　蔡阿嘎「實測挑戰24倍辣咖哩」成效驚人
  7. 唐綺陽運勢／雙子「感情像坐雲霄飛車」！4星逆行真相大白的機會來了
  8. 被狼人殺耽誤的歌手！婁峻碩遇水災「困在長灘島」工作取消
  9. NeiNei三亞合體小泡芙！　8歲擁「逆天筷子腿」網看哭了：什麼神仙腿
  10. 福原愛剪髮喜曬「新造型」！　產後2個月PO最新近照…網：變一個人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366