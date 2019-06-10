婚禮私照首曝光！阿福驚爆「過程烙賽」…不滿遭偷拍：是急屁急

記者許皓婷／綜合報導

歌手鄧福如（阿福）和YouTuber HowHow（陳孜昊）在西洋情人節登記，正式升格夫妻後，8日低調地在台北萬豪酒店舉辦婚禮，兩人下午先證婚、傍晚舉辦酒會、晚上才進行喜宴；阿福的老闆張小燕更現身擔任證婚人，相當溫馨。

▲阿福和HowHow請來張小燕當證婚人 。（圖／讀者提供）

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阿福9日在IG分享新婚感言：「那個～人生第一次辦婚禮，好像也是滿有趣～」並自嘲是鄉下俗，「不知道婚紗這種東西穿在身上可以如此讓人舉步維艱」，她也無奈地說：「雖然整個過程被我的笨腳搞得頗烙賽。」最後更逗趣地以當兵巧妙比喻結婚感想：「你不會想再經歷一次，但總會慶幸自己扎實體會過一次。」

▲阿福分享結婚花絮照，將HowHow的臉遮住。（圖／翻攝自Instagram／阿福）



阿福和HowHow的婚禮8日完美落幕，各種繁瑣事項都告一段落，她也鬆一口氣，表示終於可以給長輩個交代，但她仍不解：「為什麼要弄個儀式恐嚇彼此好像再也見不到對方呢？」並認為婚宴結束後，兩人隔天還是照常一起去吃早餐，地球也一樣繼續繞著太陽轉，但她透露自己仍感動落淚，「該繳出去的眼淚也沒有少繳」。

▲阿福婚禮上感動落淚。（圖／翻攝自Instagram／阿福）



而阿福和HowHow對婚禮一直保密到家，消息更是防得滴水不露，直到當天有照片流出才讓喜訊曝光，事後傳出小倆口不滿遭到偷拍，她也無奈地說：「偷拍的人你到底躲在哪裡嘛，偷拍的人會被警察抓喇！」最後更嗆聲：「偷拍的人真的很奇欸！是急屁急。」她也搞笑地說偷拍的人拍的照片太NG，只好自己補幾張。

【阿福IG全文】

好喇

那個～人生第一次辦婚禮

好像也是滿有趣～

但我鄉下俗

不知道婚紗這種東西穿在身上可以如此讓人舉步維艱

只要穿著婚紗開始走動

我的表情就會瞬間變成醬—>( ･᷄д･᷅ )

雖然整個過程被我的笨腳搞得頗烙賽

但這種事對我而言就像當兵一樣：

「你不會想再經歷一次，但總會慶幸自己扎實體會過一次」

是說

我又知道當兵感覺是什麼？

對，我就是知道

不要問。

總而言之

婚禮之繁瑣事都告一段落了

該繳出去的眼淚也沒有少繳QQ

重點是辦完婚禮隔天還不是一起去吃早餐

地球也一樣繼續繞著太陽轉啊

是為什麼要弄個儀式恐嚇彼此好像再也見不到對方呢QQ

好啦 總之終於終於可給長輩個交代了～～

然後就可以去打電動了喲喔耶～

咦？

#好啦也該開始認真思考音樂的事了

#是說

#偷拍的人拍的照片太NG只好自己補幾張

#偷拍的人可不可以好好把照片拍好喇

#偷拍的人你到底躲在哪裡嘛嗚嗚嗚

#偷拍的人會被警察抓喇

#偷拍的人真的很奇欸

#是急屁急 -

後記：

要辦場婚禮真的是件非常勞神之事

一定要感謝一下幫助我們完成這場婚禮的朋友們QQ

@shang_jie

@wenlee___

@tsaigray2018

@miso.yu2017

@jadore.wedding.event

@nicolefeliciacouture @julia_weddingnews @coronation.lace.bridal @jamie690414 @yunischen

特別謝謝Yvvone不止是婚顧還兼差了我的小保姆

深怕我巧克力吃太少嗚嗚