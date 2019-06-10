《魔鬼終結者》正宗續集！詹姆斯卡麥隆力邀「肌肉前妻」回歸

記者林映妤／台北報導

科幻鉅作續集《魔鬼終結者：黑暗宿命》日前公布首支預告，久違重登大銀幕的超級巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、琳達漢彌頓（Linda Hamilton）霸氣現身，秀出一身緊實肌肉絲毫不輸給其他年輕演員！

《魔鬼終結者》系列作導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）親自擔任監製及編劇，欽點《惡棍英雄：死侍》導演提姆米勒執導，故事背景將會延續《魔鬼終結者2：審判日》，請出阿諾史瓦辛格、前妻琳達漢彌頓兩大巨頭坐鎮，麥坎西黛維斯、娜塔莉亞雷耶斯、蓋布瑞盧納、迪亞哥伯尼塔也加入演員陣容。

請繼續往下閱讀...

▲▼《魔鬼終結者：黑暗宿命》、琳達漢彌頓強勢回歸。（圖／福斯提供）

詹姆斯卡麥隆雖正在籌備《阿凡達》續集，仍然克服萬難回歸《魔鬼終結者：黑暗宿命》擔任編劇及監製，堅持號召原班人馬加盟演出，繼續延續第2集的故事脈絡。最新花絮曝光多個大型動作場面，包含直升機空中戰鬥、水中實景搭設，以及講究真實臨場感的飛車追逐、真槍實彈爆破效果，前導預告與最新花絮也看見琳達漢彌頓身扛砲彈以一擋百的超殺姿態，讓死忠粉絲大讚這才是正宗續集！



導演提姆米勒坦言自己完全就是《魔鬼終結者》超級鐵粉，迫不及待開拍：「我們得以拍攝續集，並邀請詹導回歸撰寫腳本及製作，他比誰都更熟這系列作品。對影迷來說，當然最重要的是琳達回歸演出！」

詹姆斯卡麥隆當然深知琳達漢彌頓之於莎拉康納這個角色絕對是無可取代的，兩者已經劃上等號：「影迷深愛這個角色，大家都愛莎拉康納！」更重要的是，目前動作電影從未有體能狀態維持在巔峰程度的同齡女演員，詹姆斯卡麥隆希望再次做到一次影壇標竿，成為他力邀前妻回歸的關鍵。



點頭回歸的琳達漢彌頓藏不住喜悅心情：「重返演出真的很棒！莎拉是不容忽視的角色，我已經準備好再度演出了。」震撼全球影迷、點頭加入續集飾演T-800的阿諾史瓦辛格則表示：「很榮幸能再度與琳達以及卡麥隆、提姆米勒還有新卡司們合作！」電影11月1日上映。