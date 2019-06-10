ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《魔鬼終結者》正宗續集！詹姆斯卡麥隆力邀「肌肉前妻」回歸

記者林映妤／台北報導

科幻鉅作續集《魔鬼終結者：黑暗宿命》日前公布首支預告，久違重登大銀幕的超級巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、琳達漢彌頓（Linda Hamilton）霸氣現身，秀出一身緊實肌肉絲毫不輸給其他年輕演員！

《魔鬼終結者》系列作導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）親自擔任監製及編劇，欽點《惡棍英雄：死侍》導演提姆米勒執導，故事背景將會延續《魔鬼終結者2：審判日》，請出阿諾史瓦辛格、前妻琳達漢彌頓兩大巨頭坐鎮，麥坎西黛維斯、娜塔莉亞雷耶斯、蓋布瑞盧納、迪亞哥伯尼塔也加入演員陣容。

▲▼《魔鬼終結者：黑暗宿命》阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、琳達漢彌頓（Linda Hamilton）。（圖／福斯提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼《魔鬼終結者：黑暗宿命》、琳達漢彌頓強勢回歸。（圖／福斯提供）

▲▼《魔鬼終結者：黑暗宿命》阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、琳達漢彌頓（Linda Hamilton）。（圖／福斯提供）

詹姆斯卡麥隆雖正在籌備《阿凡達》續集，仍然克服萬難回歸《魔鬼終結者：黑暗宿命》擔任編劇及監製，堅持號召原班人馬加盟演出，繼續延續第2集的故事脈絡。最新花絮曝光多個大型動作場面，包含直升機空中戰鬥、水中實景搭設，以及講究真實臨場感的飛車追逐、真槍實彈爆破效果，前導預告與最新花絮也看見琳達漢彌頓身扛砲彈以一擋百的超殺姿態，讓死忠粉絲大讚這才是正宗續集！

導演提姆米勒坦言自己完全就是《魔鬼終結者》超級鐵粉，迫不及待開拍：「我們得以拍攝續集，並邀請詹導回歸撰寫腳本及製作，他比誰都更熟這系列作品。對影迷來說，當然最重要的是琳達回歸演出！」

詹姆斯卡麥隆當然深知琳達漢彌頓之於莎拉康納這個角色絕對是無可取代的，兩者已經劃上等號：「影迷深愛這個角色，大家都愛莎拉康納！」更重要的是，目前動作電影從未有體能狀態維持在巔峰程度的同齡女演員，詹姆斯卡麥隆希望再次做到一次影壇標竿，成為他力邀前妻回歸的關鍵。

點頭回歸的琳達漢彌頓藏不住喜悅心情：「重返演出真的很棒！莎拉是不容忽視的角色，我已經準備好再度演出了。」震撼全球影迷、點頭加入續集飾演T-800的阿諾史瓦辛格則表示：「很榮幸能再度與琳達以及卡麥隆、提姆米勒還有新卡司們合作！」電影11月1日上映。

推薦閱讀

專訪／雷神《復仇者4》邋遢大肚腩超爽　老婆小孩崩潰：啥時才要變回來？

專訪／雷神《復仇者4》邋遢大肚腩超爽　老婆小孩崩潰：啥時才要變回來？

專訪／邵翔小蠻「2個祕訣」相愛6年：她的世界就是以我為中心♥

專訪／邵翔小蠻「2個祕訣」相愛6年：她的世界就是以我為中心♥

死侍如何回歸漫威宇宙？《蜘蛛人：離家日》這句台詞是關鍵

死侍如何回歸漫威宇宙？《蜘蛛人：離家日》這句台詞是關鍵

星爵婚禮低調奢華　500英畝私人土地全包了！還能「俯瞰太平洋」

星爵婚禮低調奢華　500英畝私人土地全包了！還能「俯瞰太平洋」

專訪／邵翔小蠻「2個祕訣」相愛6年：她的世界就是以我為中心♥

專訪／邵翔小蠻「2個祕訣」相愛6年：她的世界就是以我為中心♥

《復仇者4》浩克彈指後　看到「2個人生中最重要的女人」

《復仇者4》浩克彈指後　看到「2個人生中最重要的女人」

專訪／薩諾斯是《MIB》K探員　克里斯漢斯沃「這招」反擊！可愛爆表

專訪／薩諾斯是《MIB》K探員　克里斯漢斯沃「這招」反擊！可愛爆表

當年追到老婆的秘訣！梁家輝「半空中」把頭埋她大腿裡

當年追到老婆的秘訣！梁家輝「半空中」把頭埋她大腿裡

刑求、打迷藥！古天樂被做成「人體炸彈」　最苦臥底噴出男兒淚

刑求、打迷藥！古天樂被做成「人體炸彈」　最苦臥底噴出男兒淚

輸了「蝙蝠俠」沒關係！尼可拉斯霍特尬奇異博士演出「最接近神的男人」

輸了「蝙蝠俠」沒關係！尼可拉斯霍特尬奇異博士演出「最接近神的男人」

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

陳芳語根本超有料！穿這樣喝酒「半球全看光」網瘋了：誰頂得住

陳芳語根本超有料！穿這樣喝酒「半球全看光」網瘋了：誰頂得住

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

陳芳語根本超有料！穿這樣喝酒「半球全看光」網瘋了：誰頂得住

《RM》cos漫威英雄！李光洙扮「格魯特」一出場笑哭　宋智孝絕美複製葛摩菈

馬如龍一生救豬哥亮3次！　李㼈遭90人包圍…他一出面兄弟秒退

「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

《Voice3》分屍殺人魔揭曉！曾差點被「金秘書」朴敏英勒死

獨家／邵雨薇演唱會被酸難聽！　回家大哭「心情很複雜」

特稿／馬如龍叱吒演藝圈50年　沛小嵐堅持9日含淚送摯愛

專訪／明日花綺羅G奶被他整隻手壓住：但我不想破壞關係...

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

魔鬼終結者, 魔鬼終結者：黑暗宿命

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 快訊／《FHM男人幫》宣布停刊！　電子書訂閱全面暫停
  2. 景甜宣布分手後首發聲！　「找到更好的自己」網讚：回得漂亮
  3. 《魔鬼終結者》正宗續集！詹姆斯卡麥隆力邀「肌肉前妻」回歸
  4. 《名偵探柯南》黑衣組織BOSS名字揭曉！　網苦等23年「快要結局了」
  5. 真人版阿拉丁反映「厭女文化」！史上第一個叫女性「閉嘴」的文獻在這裡
  6. DC影集《沼澤異形》才播一集就確定腰斬！　監製溫子仁也傻眼
  7. 《RM》李光洙被問「女友暱稱」！　反應讓成員全暴動了
  8. 誰不知道林志玲結婚啊？梁家輝沉默3秒後…反應超激動
  9. 《阿斯達》蒙面男是186花美帥哥！本尊跟「少女時代」有關係
  10. 當年追到老婆的秘訣！梁家輝「半空中」把頭埋她大腿裡

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366