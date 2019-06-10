周潤發前妻「59歲穿高衩泳裝」！　度假辣照腿根全露…網驚呆：比女兒好看

記者韓景樺／綜合報導

香港女星余安安是70年代的當紅花旦，在《書劍恩仇錄》中香香公主的扮相，更被觀眾盛讚史上最美。59歲的她過去曾和影帝周潤發有過一段9個月的短命婚姻，之後再嫁賽車手丈夫同樣離婚收場，但1個人也很精彩的她近日和2個女兒同遊澳門，更難得曬出泳裝辣照，好身材讓不少人看傻了。

▲余安安去澳門度假，泳裝辣照超驚人。（圖／翻攝自微博／余安安）

余安安曾是知名導演爾冬陞的初戀情人，1983年渴望家庭的她點頭答應周潤發求婚，閃電結婚後，2人的婚姻關係卻只維持短短9個月就宣告結束。1987年她再婚賽車手李萬祺後退出演藝圈，生下2個女兒，但這段婚姻維持15年就離婚。她也在2003年復出拍戲，至今仍相當活躍。

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▲余安安和周潤發有過一段9個月婚姻。（圖／翻攝自微博）

平日工作忙碌的余安安，透露已經很久沒有和家人一起度假，近日她把握機會和女兒們到澳門玩，一家人大啖美食的同時，也開心在飯店泳池玩水消暑。

換上深藍色連身高衩泳衣的余安安輕倚著扶手站在泳池邊，毫不扭捏地展現一雙纖細的逆天美腿；而另一張和女兒開心下水的照片中，只見她戴上墨鏡、悠閒地躺在白色大泳圈上，像是在享受日光浴。白皙皮膚在陽光下微微發光，筆直長腿更是沒有多餘贅肉，完全看不出她即將邁入60歲。

▲余安安和2個女兒去澳門度假。（圖／翻攝自微博／余安安）

網友看了也紛紛驚嘆，歲月完全沒在她身上留下痕跡，余安安保養得宜的外貌和身材甚至「比女兒更好看」。也有眼尖網友發現母女身邊有護花使者，好奇發問：「男的是老公還是兒子呀？」讓余安安忍不住笑回：「女婿啊！」

▲余安安揭曉護花使者身分，原來是女婿。（圖／翻攝自微博／余安安）