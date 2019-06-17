天后級女神明日花綺羅來了！《RUN新聞》送你限量無碼撲克牌！

娛樂中心／綜合報導

日本G奶女優明日花綺羅，在AV界闖蕩10多年依舊維持一姐地位，而她將在8月來台參加「TRE台北國際成人展」，這次特別光臨《星光雲！RUN新聞》宣傳活動，喜歡她的粉絲記得鎖定6月17日下午五點「ETtoday星光雲」粉絲團&APP收看節目哦！

▲明日花綺羅。（圖／記者張一中攝）

「AV屆天后級女神」明日花綺羅來到《星光雲！RUN新聞》和網友們見面！這次我們被困在「肉慾男孩」孫生的夢境中，究竟主持人小鬼和熊熊能夠成功帶著明日花綺羅逃出孫生的鹹豬手嗎？節目中還會送出明日花綺羅的性感簽名海報加無碼撲克牌！鎖定6月17日下午五點「ETtoday星光雲」粉絲團&APP，在首播下方留言回答「最想聽到明日花綺羅對你說什麼話？」就有機會獲得哦！2019「TRE台北國際成人展」於8月2到4號於新北工商展覽中心舉辦。

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▲▼小鬼、明日花綺羅、孫生與熊熊拍攝《星光雲！RUN新聞》。（圖／ETtoday攝）

《星光雲！RUN新聞》由小鬼、熊熊主持，節目將在6月17日下午5點首播，屆時在《ETtoday星光雲》、《播吧》、ETtoday星光雲粉絲團還有星光雲APP同步播出，千萬不要錯過了哦！