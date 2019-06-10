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生理期抗拒下水被說：塞棉條就好！　謝忻外景途中「尿出滿血」痛到用爬的

記者張筱涵／綜合報導

藝人謝忻常常參與出外景的節目，到外面穿上短褲裡面又會再加件安全褲，最裡面還有一件內褲造成悶熱，以前就算生理期來也會硬著頭皮下水，就這樣悶熱、生理期碰水、到鄉下地方沒辦法即時上廁所持續好一陣子，結果有一次出外景腹部抽痛才發現事情大條了。

▲謝忻常拍攝外景節目。（圖／翻攝自謝忻臉書）

▲謝忻常拍攝外景節目。（圖／翻攝自謝忻臉書）

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謝忻6日上《醫師好辣》分享私密處生病的經驗，每次出外景都會穿短褲、安全褲、內褲，三層保護之下讓私密處一直是悶熱狀態，生理期遇到要下水時不敢說就硬著頭皮，或是說了也被製作單位說「妳就塞個棉條就好啦」。

結果有一次出外景時，謝忻突然覺得下半身有點無力跟抽痛就去尿尿，結果一看發現馬桶裡面全部都是血，當場被嚇了很大一跳，因為從沒想過是私密處生病的緣故，只是一直想著「生理期的時間還沒到呀？還是因為我前幾天吃了火龍果」等各種理由。

謝忻抽痛持續了好一陣子，最後痛到整個腹部痛到不行，幾乎是爬著回休息室，因為對膀胱炎的認識不多，就一直喝水、蔓越莓汁。一直到結束工作才回台北看醫生，才得知「妳膀胱炎非常嚴重，妳還可以忍到現在，說不定會往上感染，一定不能憋尿，要好好照顧膀胱，不然會反覆感染」，藉由這個經驗她想告訴所有女性真的要好好照顧私密處。

▲謝忻就醫才發現膀胱炎已經很嚴重了。（圖／翻攝自醫師好辣YouTube）

▲謝忻就醫才發現膀胱炎已經很嚴重了。（圖／翻攝自醫師好辣YouTube）

▼謝忻私密處反覆感染！目睹自己血尿好崩潰？！【醫師好辣】 20190606 part4 EP753 江坤俊 胡瓜。（影片／取自醫師好辣YouTube，如遭刪除請見諒）

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謝忻, 膀胱炎

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