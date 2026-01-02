ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Lulu跟陳漢典不忍了　富士山拍婚紗婚禮地點曝光

記者葉文正／台北報導

去年到今年最閃的新人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典即將於本月25日在文華東方舉辦婚宴，喜帖被《綜藝大熱門》前製作人PO上網，正式曝光，再度引發各界關注與祝福。

▲▼ 陳漢典,Lulu合體代言喜憨兒喜餅公益記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲ 陳漢典(左)與,Lulu即將在本月舉行婚宴 。（圖／記者徐文彬攝）

Lulu和陳漢典因長年合作《綜藝大熱門》培養出深厚默契，從節目中的最佳拍檔，找到彼此人生最好的伴侶。去年9月更無預警公開結婚喜訊，震撼演藝圈；10月完成登記結婚後，婚禮籌備動向始終低調，直到近日喜帖曝光，婚宴日期與地點終於正式揭曉。

▲陳漢典與Lulu的喜帖曝光。（圖／翻攝THreads）

▲陳漢典與Lulu的喜帖曝光。（圖／翻攝THreads）

《綜藝大熱門》前製作人潘筱晴2日在Threads分享這份喜悅，公開Lulu與陳漢典的喜帖，潘筱晴並開心表示：「2026第二天就收到典Lu的喜帖，真的好幸運，好可愛的一對夫妻，愛你們。」她也被外界視為促成兩人結緣的推手之一。

▲陳漢典與Lulu的喜帖曝光。（圖／翻攝THreads）

▲陳漢典與Lulu的喜帖曝光。（圖／翻攝THreads）

喜帖中最引人注目的，莫過於小倆口遠赴日本拍攝的婚紗照。畫面以富士山為背景，一張是Lulu身穿白紗，溫柔依偎在陳漢典肩上，甜蜜氛圍藏不住；另一張則是兩人面對面、浪漫對視的鏡頭，展現兩人的溫柔與愛戀。

先前外界盛傳兩人將於25日晚間在文華東方宴客，當時雙方經紀人僅低調回應「屆時會再與大家分享」。如今隨著喜帖曝光，婚宴資訊也正式與傳聞一致，本月將走向紅毯，也希望不久的將來能夠看到他們愛的結晶誕生。

【禮貌在哪XD】貓半夜爬上床直接踩過媽身體找地方睡

