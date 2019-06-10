特稿／馬如龍叱吒演藝圈50年　沛小嵐堅持9日含淚送摯愛

文／李欣容

80歲藝人馬如龍6月1日因腹痛昏迷送醫，3日裝上葉克膜搶救，診斷出小腸穿孔、敗血症，僅靠藥物維持心肺功能，心跳一度下滑，最終因肺腺癌離世。

▲馬如龍是《海角七號》幕後功臣。（圖／《海角七號》劇照／資料照）

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江湖上永遠的「Geta老大」

馬如龍出道近50年，2008年在電影《海角七號》飾演洪國榮展露頭角，隔年在電影《艋舺》中飾演Geta老大聲名大噪，演過數十部電視劇，馬如龍交友廣闊，只要朋友有難，他總會挺身而出，在演藝圈後輩眼中，他更是兩肋插刀、講義氣的老前輩。

當初趙舜生活有難，馬如龍和妻子沛小嵐還幫趙舜找攤位，放下身段一起幫忙賣涼麵，導演魏德聖拍《海角》時窮到沒錢宣傳，馬如龍動用人脈，賣了多張預售票，拿了現金解決宣傳海報的問題。

他也因《海角》獲得第45屆金馬獎最佳男配角獎，這也是他人生中唯一一座小金人。

▲馬如龍和妻子沛小嵐。（圖／翻攝自Facebook／馬如龍）

3段婚姻，9位孩子

馬如龍和沛小嵐曾在小S、蔡康永主持的綜藝節目《康熙來了》中談感情事，當年馬如龍已是當紅明星，沛小嵐僅在廣播中聽到他的聲音就愛上他，兩人短暫約會後，馬如龍一聲不響地消失，讓沛小嵐決心要進入演藝圈找他，當時馬如龍有婚姻在身，但沛小嵐死心踏地，最後和馬如龍結褵38年，在她的眼中，馬如龍就是他的天。

沛小嵐多數電視劇《紫色大稻埕》、《一家人》、《親戚不計較》、《52 Hz I Love You》、《海角七號》都有馬如龍身影，丈夫到哪，她就在哪。

馬如龍42歲時和沛小嵐生下兒子黃士庭，53歲生下女兒黃聖雅，加上和前妻所生5位子女，還有過世弟弟留下的2位姪兒，他一肩扛起10人大家庭，無論螢光幕前或回歸家庭，他都是強力臂膀。

▲馬如龍、沛小嵐《紫色大稻埕》飾演一對夫妻。（圖／翻攝自YouTube／三立電視）

身體每況愈下，為妻接戲愛相隨

馬如龍2016年拍完《紫色大稻埕》後，客串八點檔《一家人》，製作人劉世範透露，馬如龍當時身體狀況就不好，太長的戲都不拍，是因為沛小嵐的關係，他才點頭答應。

去年底他身體出狀況入院治療，一度傳出病情不樂觀，黃聖雅為替爸爸沖喜，和駐唱歌手林耿平結婚，讓馬如龍看見心愛的寶貝女兒成家，他的病情也逐漸好轉，今年3月30日才和愛妻、孫兒慶祝80大壽，5月中外孫卻因車禍身亡，心情大起大落，病況惡化，6月1日因腹痛昏迷直接住進加護病房，沒想到這次卻再也沒出來。

▲馬如龍身體近兩年每況愈下。（圖／翻攝自YouTube／三立電視）

妻兒加護病房守9日

馬如龍入院以來，沛小嵐和兒女不斷到醫院探視，雖然都戴著口罩，但各個眉頭深鎖，病情有好轉時沛小嵐還會跟親友聊上兩句，但病況若下滑，她連腳步都站不穩，有兒子在的話，兒子會搭著她的肩走，沛小嵐能一手扶持10人大家庭38年，她的堅強，肯定是外人所不能想像的。

據消息指出，醫師曾向家屬解釋馬如龍病情，因他之前肺癌做過化療，骨髓造血功能也不好，後期又敗血症，肺功能不佳，可以說「最壞的情形都已發生」，但家屬仍希望奇蹟發生，不願放棄救治。

在這過程中，馬如龍不斷靠升壓、心律急救藥物支撐，持續到6日狀況平穩許多，沒想到在9日晚間17時47分因肺腺癌離世，享壽80歲。

▲馬如龍看line喊：「莎莉有危險！」（圖／翻攝自Youtube）

沛小嵐曾說，馬如龍起床第一件事就是找她，但她習慣睡覺躲進棉被裡，把頭遮住，有次馬如龍醒來沒看到她，要兒女到廚房、佛堂找媽媽，一打電話才知道沛小嵐一直睡在床上。

讓沛小嵐傻眼：「睡眠品質不好。」馬如龍趕緊拍著她的肩道歉：「對不起。」

馬如龍從住院到過世，家屬一直都很低調，沛小嵐在病房內跟馬如龍說了些什麼，我們都不知道，但如果在這最後一哩路，她問馬如龍為什丟下她先走？馬如龍或許也會跟她說一聲對不起，還有，「我愛妳」。