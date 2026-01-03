怪獸宇宙再擴張！懷特羅素回歸前傳影集　揭秘1984冷戰「未曝光恐怖泰坦」

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者蕭采薇／綜合報導

「怪獸宇宙」（Monsterverse）版圖將全面擴張！繼影集《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》大獲成功後，官方證實將開發一部尚未定名的全新「前傳影集」，並由在劇中表現亮眼的「美國特工」懷特羅素（Wyatt Russell）回歸，領銜主演傳奇角色「李蕭上校」。這部新作將把時間軸拉回冷戰時期，揭開一段塵封已久的泰坦巨獸機密檔案。

▲懷特羅素（Wyatt Russell）回歸「怪獸宇宙」前傳影集，主演傳奇角色「李蕭上校」。（圖／Apple TV+提供）

▲懷特羅素回歸「怪獸宇宙」前傳影集，主演傳奇角色「李蕭上校」。（圖／Apple TV+提供）

故事將聚焦於1984年，當時正值冷戰高峰，李蕭上校（懷特羅素 飾）受命潛入敵營執行一項極度危險的秘密任務。他的目標是阻止蘇聯釋放一隻「足以摧毀美國、並徹底改變冷戰局勢」的全新恐怖泰坦巨獸。懷特羅素除了親自主演，也將擔任本劇監製，帶領觀眾深入那段充滿諜報驚悚與巨獸危機的黑暗歷史。

為了構建更龐大的怪獸世界觀，Apple TV+ 與傳奇影業找來了曾獲艾美獎提名的好萊塢金牌編劇喬比哈諾德（Joby Harold）擔任節目統籌。喬比哈諾德過去的履歷相當驚人，包括《明日邊界》、《捍衛任務》系列、《變形金剛：萬獸崛起》以及《閃電俠》等大片皆出自他手。

未來他將全盤統籌 Apple TV+ 上的「怪獸宇宙」影視版圖，Apple TV 國際開發負責人 Morgan Wandell 興奮表示：「在喬比的帶領下，我們將揭開史詩級的擴展序幕，讓觀眾更貼近他們最愛的泰坦巨獸。」

在前傳正式問世前，粉絲們也有好消息！備受期待的《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》第二季確定將於 2026 年 2 月 27 日在全球 Apple TV+ 上線。新一季的故事舞台將重返神秘的「骷髏島」，隨著規模更龐大的怪獸陣容登場，將帶來比第一季更震撼的動作場面與情感刻畫。

 

