張鈞甯新片陸上映打趴《阿凡達3》！　合體男友柯汶利2天狂吸6億

記者蕭采薇／台北報導

張鈞甯主演電影《匿殺》（The Fire Raven），跨年檔期在中國上映便引爆觀影熱潮。僅僅上映兩天，票房就突破1.3億人民幣（約6億台幣），更在首日一舉擊敗好萊塢強片《阿凡達：火與燼》與《動物方城市2》，強勢登頂票房冠軍，這也是她與導演男友柯汶利第二次合作的作品。

▲張鈞甯新片《匿殺》在中國上映兩天，票房突破六億台幣。（圖／車庫提供）



繼《默殺》後，張鈞甯與導演男友柯汶利二度合作，這次她徹底甩開過去知性溫柔的形象，化身為了正義不惜動粗的「警界戰神」方作楠。張鈞甯笑說：「以前演警察都是靠高智商辦案，但這次不一樣，這次是加入了『武力值』！」

她透露為了這個帶有強烈主動性的角色，特地接受密集的打鬥訓練。導演柯汶利也掛保證，觀眾絕對能在《匿殺》中看見一個「拳拳到肉」、前所未見的全新張鈞甯。

▲張鈞甯為了這個帶有強烈主動性的角色，特地接受密集的打鬥訓練。（圖／車庫提供）

曾以《自由人》入圍金馬獎，並憑藉《誤殺》、《默殺》系列奠定華語犯罪懸疑片地位的柯汶利，這次在《匿殺》中再次展現他拿手的層層翻轉與黑暗美學。故事描述一群權貴在15年前將城市染黑成「地獄島」，虐殺高中生。

▲《匿殺》描述一群權貴在15年前將城市染黑成「地獄島」，虐殺高中生。（圖／車庫提供）

15年後，這些操盤者接連慘死。曾目睹慘案的方天陽（彭昱暢 飾）與警官方正楠（張鈞甯 飾）聯手揭開這張由權力與慾望織成的黑色殺網。除了張鈞甯展現驚人動作戲，本片卡司含金量極高，包括《大象席地而坐》金馬影帝入圍者彭昱暢、《風聲》黃曉明以及《長江7號》徐嬌等人同台飆戲，電影將於2026年1月30日正式在台上映。