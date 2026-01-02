林襄爆鬧翻經紀人遭冷凍　啦啦隊女神歌曲也被下架…揭她真實近況

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
邵雨薇喝茫倒吳慷仁懷裡
氣象署「貓貓圖解」寒流到底多冷
韓國民影帝昏迷4天！加護病房過生日
記者蔡琛儀／台北報導

富邦悍將啦啦隊成員禾羽（舊名：張雅涵）推出全新個人單曲〈距離〉，今（2日）舉辦餐敘，她的好友林襄日前被爆出工作量銳減，疑遭前經紀人莉奈冷凍等傳聞，今禾羽笑說目前林襄狀況很好：「不用擔心，她現在睡飽吃，吃飽睡，很棒，她之前太瘦了。」

▲▼禾羽Kimi全新單曲〈距離〉發片分享會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼禾羽和林襄曾是同公司同事。（圖／記者李毓康攝、翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲▼林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

但林襄被爆料遭冷凍前，禾羽就被爆出出走莉奈旗下，以前在莉奈公司時的歌曲也全被下架，對此禾羽坦言，得知歌曲被下架，「我也有嚇到，但是事情過好久了。」莉奈日前發聲明也表示，禾羽沒有意願將歌曲版權買回，禾羽也承認確實沒有這個想法：「就覺得過去真的過去了，就不需要太過留戀。」直言現在放眼未來，對過去的事不願再提，不過她也澄清雙方是好聚好散。

禾羽離開莉奈公司後，除了原本的啦啦隊、歌手工作，更挑戰戲劇演出，跨界出演《戲說台灣》，今年度尾牙邀約，包含和球團一起的工作多達20場，她笑說目前已經有在看房子，預計買在新北市。也因她事業心旺盛，禾羽透露已經單身3年，「可能大家覺得我們長得還可以，以為有很多追求者，我又長得不好接近的關係，反而沒什麼追求者。」雖然去年有嘗試和異性聊天，但最後都因她工作太忙，無緣發展成戀情。

▲▼禾羽Kimi全新單曲〈距離〉發片分享會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼禾羽推出新單曲〈距離〉。（圖／記者李毓康攝）

▲▼禾羽Kimi全新單曲〈距離〉發片分享會。（圖／記者李毓康攝）

而她去年擔任陳詩媛、王齊麟婚禮的伴娘，還接到捧花，禾羽承認自己嚮往家庭生活，很想結婚，笑說自己霸氣又有點男孩子氣、喜歡動物的男生，由於她身高152公分，對身高要求176公分以上即可，至於年齡，過去她偏愛年紀較大的對象，還交過大15歲的人，但現在覺得年齡不是重點，不過禾羽也說，對於戀愛不強求，順其自然就好，現階段努力賺錢。

