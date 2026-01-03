台大高材生正妹畢業歌唱〈台大的垃圾〉爆紅　驚人背景曝光了！

記者蔡琛儀／台北報導

台大畢業的新人歌手CClaire馬愷伶曾以自創畢業曲〈台大的垃圾〉在網路爆紅，作品以真誠又帶幽默的視角描寫現實心境，引發校園與社群共鳴，MV短時間突破20萬觀看，並登上StreetVoice新歌榜，成為代表性校園創作之一。

▲CClaire 馬愷伶因〈台大的垃圾〉爆紅。（圖／嵐澄創藝有限公司提供）

自幼在音樂環境中成長的她，持續透過短影音發表創作，從原創歌曲結合日常生活趣事，到「偽電影」、「用英文單字唱華語金曲」等內容，皆曾創下單支數百萬流量的亮眼成績。2025年登上選秀節目《大學聲YOUNG VOICE》，以「酷甜」形象與獨特嗓音逐漸累積關注。

2025年10月起，她正式以CClaire馬愷伶之名展開音樂活動，推出〈bella bella〉、〈Tower Records〉等作品，逐步建立爵士與City pop交織的「慢拍流行」風格，其中〈bella bella〉在社群累積逾280萬觀看，並登上Spotify與KKBOX榜單。

▲馬愷伶自幼在音樂環境長大。（圖／嵐澄創藝有限公司提供）

全新單曲〈DON’T fall asleep〉於12月31日全球上線，MV她首度正式露臉演出，象徵創作身分邁入新階段。她以歌曲提醒自己別在安逸中失去感受力，也選在跨年夜向聽眾溫柔喊話：即使走在現實軌道，也別讓自己在生活裡睡著。