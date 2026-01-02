五月天冠佑女兒19歲美成這樣！　離家學音樂...他不捨：希望離我近一點

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天近日在台中開唱，昨晚迎來2026年首場，鼓手冠佑先後許下兩個新年願望，一是希望所有喜歡五月天的人都能像家人般一起走到80歲，另一個則是希望明天將上大學的女兒「小玫瑰」能離自己近一點，隨後小玫瑰真的驚喜現身擔任嘉賓，與爸爸同台「靠近一點」。

▲▼五月天台中開唱，冠佑女兒小玫瑰現身超溫馨。（圖／相信音樂提供）

當唱到〈超人〉的「世界如果被殘酷攻擊」，小玫瑰接唱「換我伸手輕輕擁抱你」緩緩現身，父女合唱畫面溫馨動人，冠佑彷彿張開披風守護成長。阿信感性表示，「小玫瑰為了學音樂去很遠的地方，冠佑無法常見到她，這首歌無論是爸爸對小玫瑰唱，或小玫瑰對冠佑唱，都是很適合的一首歌。」

父女除了合唱〈我不願讓你一個人〉，唱出最直接的愛，小玫瑰也帶來自創曲〈朋友而已〉，展現遺傳自爸爸的音樂基因，讓全場聽得如癡如醉。小玫瑰更對乾爹阿信喊話：「你知道是你給我這個『第二人生』，二年前跟你在那（小舞台）看星星。」如今小玫瑰更有了自己的作品。

▲小玫瑰感謝乾爹阿信。（圖／相信音樂提供）

阿信回想起在錄製《為愛而生》專輯時，裡頭曾收錄小玫瑰出生時的哭聲，現場卻口誤說成是怪獸進到產房錄音，讓怪獸緊張直喊：「冠佑我真的沒去。」笑翻全場，阿信最後追問冠佑到底有沒有進去，冠佑笑說：「沒有，我是請護士幫我錄的，我確定是護士。」阿信又虧：「那護士不是叫溫尚翊（怪獸本名）吧！」