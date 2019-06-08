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專訪／明日花綺羅G奶被他整隻手壓住：但我不想破壞關係...

阿妮的韓國不歸路 吳孟庭

ETtoday星光雲韓國娛樂主編，偏冷靜追星型，2013年辭掉工作赴韓..

記者吳孟庭／專訪

日本知名AV女優明日花綺羅（明日花キララ）雖然從去年就宣布不再拍AV，但10多年來看過無數大鵰小鵰的她，光看男性內褲外觀，就能指出誰最勇猛！她進行遊戲測驗，被何潤東的俊美外型給迷倒，但是聽說對方已婚，直接丟板子！另外還透露G奶經常被「這位男子的手」吃豆腐的困擾。

▲▼明日花綺羅專訪。（圖／記者張一中攝）

▲明日花綺羅經驗老道，從內褲就能分析男性「戰鬥力」。（圖／記者張一中攝）

《ETtoday星光雲》找來市面上男星穿著內褲的經典宣傳照，從甄子丹、何潤東、黃曉明、阮經天到孫其君等中、港、台男星都有，在不看見臉的情況下，光視內褲與身材線條，交給明日花綺羅分析男性「戰鬥力」。

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她一開始就對阮經天的白色三角內褲印象深刻，「為什麼有這一條？是要讓女生拉開的嗎？」對三角地帶指指點點，等到揭曉臉蛋，告訴她對方曾是模特兒，她瞬間頓悟，「果然！因為這樣子的內褲一般人可能比較無法駕馭！」

▲明日花綺羅選內褲男星。（圖／記者吳孟庭攝）

▲明日花綺羅想拉開阮經天的內褲。（圖／記者吳孟庭攝）

詢問經驗豐富的明日花綺羅，只看身材與下半身來預測，哪位男星的肉體最能讓女生「開心」？她一眼就點出香港武打明星甄子丹，「這兩張（指何潤東與黃曉明照片）目前感覺很像花花公子，但這張（甄子丹）照片看起來很柔和，像天使的感覺，很溫柔、無害。」果然她眼光超準，甄子丹是目前5位男星中，兒女最多的一位！

▲明日花綺羅選內褲男星。（圖／記者吳孟庭攝）

▲明日花綺羅被何潤東外型給迷倒。（圖／記者吳孟庭攝）

然而揭曉臉蛋之後，明日花綺羅的心頭好立馬就換了。她看見何潤東俊俏帥臉馬上驚呼，「好帥喔！」還大呼之前和孫生一起拍攝《星光雲！RUN新聞》，「要是那天遊戲是他來跟我搭檔就好了！」但是當記者提醒何已婚，明日花猶如幻想破滅，直接手軟把板子丟在地上，還癱倒在椅子上，一臉遺憾。

▲明日花綺羅選內褲男星。（圖／記者吳孟庭攝）

▲明日花綺羅得知何潤東已婚，震驚到丟板子。（圖／記者吳孟庭攝）

「因為不能外遇...」最終明日花綺羅選擇孫其君，「因為他（是裡面）最幼齒」，果然新鮮的肉體永遠是交友市場上的王道！

明日花綺羅以G奶受到男粉支持，但偶爾也有不便的時候，「我去剪頭髮的時候，造型師問我要剪到哪裡？我就說到胸部之上，但是他剪頭髮都會整隻手壓在（胸部）上面，或是靠在胸部上面剪，而且是每一次都會。」疑似被男設計師給調戲，她澄清，「我們私底下是好朋友，但他每次都這樣，我也不想要破壞我跟他的關係，所以太過分的時候會說『你今天好像摸太over囉，要注意一下喔～』，會直接當面跟他講。」

▲▼明日花綺羅專訪。（圖／記者張一中攝）

▲明日花綺羅透露大胸部被吃豆腐的困擾。（圖／記者張一中攝）

雖然現在不拍AV，但日前來台為成人線上平台拍攝露點寫真，也推出個人內衣品牌的明日花，還是會固定保養胸部。她傳授：「最近有一個名詞叫『育乳』，我的育乳術是把後面的肉都撥到前面，會從身體的後面按摩，來讓胸部的形狀更漂亮。」

▲▼明日花綺羅專訪。（圖／記者張一中攝）

▲明日花綺羅也傳授女粉「育乳術」。（圖／記者張一中攝）

除了代言寫真視頻平台，她8月還會再度訪台參加成人展，至於她日前與小鬼、孫生、熊熊合作的《星光雲！RUN新聞》，完整片段將在6/17下午5點播出，到時候敬請鎖定「ETtoday星光雲」粉絲團與App。

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明日花綺羅, AV女優

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