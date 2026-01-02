雷／《黑白大廚2》被抓到出包爆雷！「料理怪物」身份曝光　觀眾傻眼

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣廚藝競賽節目《黑白大廚2》自開播後，討論度居高不下，30日一口氣公開8、9、10集，卻被網友抓包出現「嚴重失誤」，讓不少觀眾驚訝不已，就連韓網友吃驚表示「怎麼會犯這種致命失誤」。

▲《黑白大廚2》被觀眾抓到出包爆雷。（圖／翻攝自Netflix）





————以下有雷————

《黑白大廚2》第8集賽制為白廚師、黑廚師兩團競賽，只要一方分數較低則全員淘汰，第9集則是白廚師要與敗部復活的黑廚師組隊雙人競賽，第10集較為殘忍，本是同隊的雙人變成敵友打敗對方。呼聲最高的孫鍾元對上強勁對手「料理怪物」，但第10集結尾留下伏筆，節目並未公開獲勝者。

▲《黑白大廚2》第10集是料理怪物對上孫鍾元。（圖／翻攝自Netflix）



怎料，網友卻發現《黑白大廚2》在剪輯過程嚴重失誤，「料理怪物」在第9集受訪時，竟別著本名「李河成」（音譯，이하성）的名牌出現。按照第一季的遊戲規則，黑湯匙主廚必須進入7強才會公布本名，而「料理怪物」與孫鍾元對決勝負還沒播出，他的名字卻搶先爆雷，使得觀眾震撼不已。

▲「料理怪物」名字曝光，按照第一季規則，進入前7強才會公開本名。（圖／翻攝自Netflix）



「料理怪物」真實身份公開，令韓網討論度熱烈，觀眾留言「是故意的嗎」、「這不就代表料理怪物打敗孫鍾元了嗎」、「孫鍾元主廚被淘汰了嗎」、「怎麼會犯這種錯誤」、「後製感覺剪片剪到混亂了」，引起熱烈討論。