特／再創「蔡依林障礙」新高牆 ！　Jolin大巨蛋「9億奧運級神作」震撼樂壇

▲ 蔡依林高踩30公尺長的慾望巨蟒凌駕於觀眾席 。（圖／凌時差提供）



記者翁子涵／特稿

蔡依林大巨蛋3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，在2026元旦華麗落幕，不只震撼現場12萬人，首場就迅速洗版各大社群網站，在強烈感官刺激下，大家無不駐足、拜倒於她的演出片段，甚至有外國網友驚呼：「Who the fxxk is this diva omg!」

她斥資9億將大巨蛋打造成「愉悅宇宙」，才開場就有3層樓高的「慶典公牛」率先繞場出巡，氣勢震撼直衝奧運會開幕等級，從第一秒開始，就在華語樂壇堆高了一道「蔡依林障礙」的高牆。

▲ ▼蔡依林演出開場就有3層樓高的「慶典公牛」繞場出巡 。（圖／凌時差提供）



隨著章節推進，表演與裝置規模一段比一段還誇張，她先是踩著巨蟒展開致命誘惑，乘著飛馬帶出自由幻想，再到瘋狂吐鈔的貪婪金豬，每個場景都是對人性、慾望、幻想的具象化藝術，整場演出既是一部電影，也像走進一座博物館、美術館、人間樂園，不論所見、所聽、所感，都是滿滿的含金量與誠意，早已超越華語演唱會水平，無論哪一段演出搬到國際舞台Coachella或是世足賽開幕式，都毫不遜色。

▲▼ 蔡依林的表演與裝置規模一段比一段還震撼。（圖／凌時差提供）



觀後，什麼是「PLEASURE」？我想，是被她高踩30公尺長的慾望巨蟒凌駕於觀眾席，震懾得五體投地、只剩滿腔讚嘆的失語；是被各類壯觀擬真道具「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「命運之輪」、「愉悅女神」，連番洗禮後，忘了闔上嘴的酸痛；是不顧旁人眼光、盡情大唱甚至扯嗓尖叫的解放；是看見「彩翼飛馬」帶領奇幻樂園，忍不住露出的童真笑容。

是她一幕幕精采絕倫、不斷打破想像的表演，在「目不暇給」與「瞳孔地震」之間的徘徊；是身體被音樂制約，不斷升高的體溫和腎上腺素；是每一次情不自禁拿起手機拍攝，才發現想鼓掌卻沒手的哭笑不得；是迫不及待要上傳到社群的小小虛榮；更是在「愉悅宇宙」激烈相愛後的動物感傷，無法自拔。

這一切，都是她親手打造、帶領大家走進的沉浸式「愉悅宇宙」，讓每個人都深陷在這場無極限、多巴胺滿溢的歡愉之中。

▲蔡依林舞台魅力征服全場。（圖／凌時差提供）



但比起表演多精彩、裝置道具多震撼，更讓人佩服的，是站在舞台中央的蔡依林，她早已是無庸置疑的天后，卻從來沒有選擇走最輕鬆的路，反倒一次次把唱跳規格突破天際，讓人感嘆簡直是「逼死後輩」的障礙，蔡依林只是笑著說：「It’s my pleasure! 我很榮幸給別人一點壓力。」她的回答，自信、迷人、無懈可擊，更霸氣得讓人心服口服。

▲蔡依林騎乘「彩翼飛馬」帶領奇幻動物繞場。（圖／凌時差提供）

這次她在演唱會上分享近年學會了「相信自己」這件事，不再像過往一樣緊繃、追求完美，但其實這些都建立在大量嚴苛準備和努力之上，連演唱會音樂總監陳君豪在正式開始音樂製作前，都被蔡依林要求先完整讀完多達300頁的劇本。

遑論她自己每段走位、串接橋段、如何精準配合各式舞台機關和舞者、熟記逾30首歌的舞步劇本、開全麥唱跳超過150分鐘等，每一項都是要滴水不漏且環環相扣的艱鉅任務，背後需要傾盡多少紮實的付出和努力，難以想像也無法想像。

她說：「能夠讓表演有不一樣的刺激，是我自己一直所追求的，表演對我而言是很神聖的東西，希望每次踏上舞台，都可以感受到自己被激活的感覺。」這正是出道26年來，我們最熟知的蔡依林，如同AI正在定義新時代，蔡依林也不斷以倍速一次次刷新表演的新天花板，且持續堆高她在華語樂壇親手築起的「蔡依林障礙」。





▲▼蔡依林一次次突破表演的新天花板。（圖／凌時差提供）