擔心爸爸看不到成家　馬如龍小女兒7個月前「沖喜結婚救爸」仍不敵病魔

記者韓景樺／綜合報導

資深藝人馬如龍9日因肺腺癌病逝新光醫院，享壽80歲，結髮38年的愛妻沛小嵐陪在身邊，伴他走完人生最後一段路。馬如龍去年底就傳身體不適入院，因病況一度危急，小女兒黃聖雅更為了替爸爸沖喜和男友登記結婚，希望成家的好消息能讓爸爸少擔心、早日康復，想不到最後仍是未能度過難關，讓人心碎。

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▲黃聖雅為幫爸爸馬如龍沖喜，去年11月低調結婚。（圖／翻攝自黃聖雅、林耿平臉書）

馬如龍52歲老來得女，對黃聖雅一直十分疼惜，愛女心切的馬如龍過去也曾說過，「雅雅是我寶貝的女兒，她喜歡的我一定會喜歡，我希望這個男生是個孝順的孩子，要永遠愛她、保護她，就像我在保護她媽媽一樣。」讓黃聖雅聽了感動落淚。

2018年底馬如龍身體出狀況入院治療，一度傳出病情不樂觀，黃聖雅為了替爸爸沖喜，和交往多年的駐唱歌手男友林耿平選在11月11日低調前往戶政事務所登記結婚，希望曾擔心看不到她結婚成家的爸爸能夠安下心，好好休養身體。林耿平當時也透過臉書開心透露：「選了一個最特別的時間和日子脫離單身～踏入人生下一個旅程。」

▲林耿平和黃聖雅交往多年，去年11月11日結婚。（圖／翻攝自林耿平臉書）

馬如龍病情穩定後，3月30日才和愛妻、兒孫團聚慶祝80大壽，留下開心合影，想不到5月中外孫卻意外因車禍身亡，突如其來的噩耗讓他悲慟不已，也傳出病況因此突轉惡化，住進加護病房，更在9日與世長辭。無法順利度過難關，也讓至親好友哀痛不已。

▲馬如龍3月剛過80大壽，當時還和家人團聚慶祝。（圖／翻攝自林耿平臉書）