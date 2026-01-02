蔡依林燒9億把大巨蛋當奧運唱！　「下台竟坐手推車」幕後畫面流出

記者蔡琛儀／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）昨（1日）晚正式完成令人瞠目結舌，被譽為是「大巨蛋天花板」的3場演唱會，今她釋出幕後花絮，由於Jolin這次演出，有好幾part都是從不同的舞台出場，如何在這麼大的場地，用最快速度就定位，Jolin也透過花絮解密了，原來是一下升降台，工作人員立刻騎著電動車、再用手推出載她趕往下個地點。

▲▼ 蔡依林大巨蛋演唱會為所有歌迷帶來全新的視聽饗宴。（圖／凌時差提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

花絮影片中可見到Jolin一下台，所有工作人員立刻在狹小又光線不足的小通道上就位，還有好幾個人追在電動車後面，有的人拿著水，有的人則保護Jolin安全，還有人倒數「一分鐘」，其中一幕天后還氣定神閒的坐在藍色手推車上，以及她悠閒的在後座喝水，幽默說：「趕快回家囉，塞車。」讓網友忍不住直呼：「你害我們塞車了，現在困在大巨蛋還沒出來！」

▲▼蔡依林後台匆忙趕場畫面曝光。（圖／翻攝蔡依林IG）

Jolin此次光演唱會舞台硬體成本就斥資2億8千萬，30項如藝術瑰寶舞台道具製作和運費就燒掉1億7千萬台幣，整體總共耗資9億台幣打造大巨蛋「愉悅宇宙」，創大巨蛋歷屆演唱會有史以來新高，藉由五大敘事性章節、六大世界觀場景相互串聯構成「愉悅宇宙」；近30項宛如藝術瑰寶舞台道具裝置穿梭其中；現場化身萬獸派對，打造20隻奇幻混種動物驚現大巨蛋，每一幕都讓所有觀眾驚呼連連。