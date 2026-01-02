ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
他出生40天就遭棄養「回原生家庭還被趕」　如今開店當老闆大翻身！

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手歐陽樂推出首支個人單曲〈心愛的你甘知〉，自高雄銀櫃KTV大賽第三名脫穎而出的他，後來又在選秀節目備受矚目，如今在經營男士理髮工作室的歐陽樂，分享新歌創作都是在剪髮過程中乍現的靈感，「雖然我未婚，但這些年來，看著無數的客人開心的步入婚姻殿堂，自己也感受這份喜悅，決定用心中的幸福藍圖，祝福大家也鼓舞自己。」也將新歌獻給在天上的養母。

▲▼歐陽樂、甲子慧〈心愛的你甘知〉。（圖／比佛利影音多媒體提供）

▲歐陽樂兒時生活悲慘。（圖／比佛利影音多媒體提供）

歐陽樂過去因生母過世，父親入獄，出生40天即被送給養母照顧，直到要上小學時，因為沒有戶籍，被迫再回到原生家庭，但阿嬤卻不願承認親孫，他又被送往育幼院，直到12歲再度被養母領養，短短一年多的幸福生活，卻因養母的離世，又重返原生家庭，卻被父親趕出家，15歲被迫自力更生，當洗頭小弟。也曾因此被戀愛對象的家人嫌棄家庭太複雜，因而情滅，他雖嚮往婚姻生活，卻因家庭陰影始終不敢跨出這一步。

[廣告]請繼續往下閱讀...

歐陽樂坦言兒時曾天真的想到警局報案，希望警察抓自己的父母，「為何不養育我，要被當人球般的踢來踢去，我不是孤兒，我有家人，但他們不要我，大人的世界太複雜，我經常問自己，做錯了什麼，會被家人遺棄，從小我的人生只有苦味，沒有一絲的甜味，但我不氣餒，我就是自己的家，要為自己打造一個溫暖的家！

▲▼歐陽樂、甲子慧〈心愛的你甘知〉。（圖／比佛利影音多媒體提供）

▲歐陽樂與偶像甲子慧合唱〈心愛的你甘知〉。（圖／比佛利影音多媒體提供）

在育幼院長大的他，如今每個月都會幫院童剪髮回饋養育恩情，而他也被喜歡音樂的養母所影響，「小時候養母曾說有一天你願意為我站上舞台歌唱嗎？養母的心願我終於完成，只是很抱歉等了這麼久，才有能力完成養母的心願！」

這次他邀請偶像、台語玉女歌手甲子慧合唱，沒想到錄唱當天兩人都感冒，掛著病號演唱新歌，他創作時又忘了男女對唱的音階需要調整，發現甲子慧唱得吃力，現場立即修改調整音階。甲子慧則開心表示歐陽樂有著南部小孩的純樸，也很有愛心，還有對音樂的高度熱愛 ，這次能夠合唱也是個緣份。拍攝新歌MV，兩人在花園互動，歐陽樂笑說浪漫到感覺在拍韓劇。

