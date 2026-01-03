葛仲珊消失9年熬過憂鬱低潮　「好友方大同入夢」對話超催淚！

記者蔡琛儀／台北報導

淡出歌壇9年的嘻哈歌手葛仲珊，成功戰勝憂鬱症後，今年回歸歌壇推出全新專輯《soul.food靈食》，不僅登上張惠妹號召的台東跨年晚會，實力堅強的演出震撼觀眾，日前更作客金曲歌后好友魏如萱（娃娃）電台節目，暢聊這張被她形容為靈魂糧食的重要作品，還談到好友方大同入夢產生創作靈感。

▲葛仲珊曾陷入低潮，讓魏如萱很自責完全沒發現。（圖／Hit Fm聯播網提供）

魏如萱一開場便關心葛仲珊曾陷入低潮、喪失五感的狀況，心疼表示彼此明明保持聯絡卻毫不知情，葛仲珊坦言當時只想快點好起來，因此生病的事連家人都沒說，不想被同情，也不想可憐自己，如今一切恢復正常，她才願意說出口。

魏如萱聽完專輯，形容有種「失而復得」的蛻變感，從封面就能感受到氣場轉變，葛仲珊也說，因為曾失去，現在格外珍惜每一種感覺，創作時像頭頂接上天線，靈感源源不絕，她形容自己只是接收訊號、把音樂輸出的容器。

▲葛仲珊接受好友魏如萱訪問。（圖／Hit Fm聯播網提供）

談到靈感來源，葛仲珊透露好友方大同曾出現在她夢中，留下創作啟發，「大同來託夢，留了一些靈感給我」，她跟方大同在夢裡頭聊了一下，葛仲珊清楚記得，她最後問了方大同一題：「會不會後悔沒有後代？」他回答：「不會，我的音樂就是我的後代！」這句話讓葛仲珊有很大的啟發，成為新歌〈b.ye畢業〉的靈感，並放入兩人過往的創作語音，她感性表示，這是與方大同一起完成的作品，每次聽都會想哭，也讓她相信，音樂能成為留給世界的後代。