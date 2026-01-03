沒有五堅情...小賴首次獨上跨年開唱　尺度豁出去「腰部挖大洞」

記者蔡琛儀／台北報導

小賴賴晏駒日前跨年現身「閃耀新北1314」八里舞台熱力演出，雖然雨勢不斷，他仍準備五首舞曲，帶大家把2025不快全甩開。向來以「辣」著稱的小賴，無懼逼近10度低溫，側邊與胸前大挖空，一登台就辣翻全場，瞬間成為焦點。

▲▼小賴首次獨挑大樑唱跨年。（圖／星向音樂國際有限公司提供）

以往跨年他都會和五堅情團員同台，這次是小賴第一次單獨挑大樑演出，他一連演唱〈BOY TOY〉、〈魚水深情〉及〈娘娘槍〉等五首歌曲，他坦言「其實蠻緊張的」，原以為能與偉晉同場，沒想到八里、淡水雙舞台，他們只能隔河互相打氣、為彼此加油。

為了舞台效果，小賴提前與造型師調整服裝，腰部側邊與胸口大挖洞露出膚色，搭配猛男舞者一起嗨翻全場。他苦笑說「八里真的前三名冷，但冷歸冷還是希望給大家視覺饗宴」，即便雨又大又冷，仍衝到舞台最前與粉絲互動，陪大家一起淋雨，感受舞台魅力。

▲小賴和U:NUS相見歡。（圖／星向音樂國際有限公司提供）

此外，小賴還在後台遇到男團U:NUS，雙方合照宛如組新團，他透露彼此私下常一起出門，並希望未來合作新歌。談及2026難規劃，他表示將有戲劇演出與歌曲連動，歌迷敲碗已久的個人專場也正在計畫中，期待新的一年能實現更多舞台願望。