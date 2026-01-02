A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！　「合唱火辣正妹」原因超暖

記者蔡琛儀／台北報導

2026「台東跨年晚會 東！帶我走」在總導演、天后張惠妹（阿妹）親自坐鎮操盤下，這幾天話題仍持續延燒，從舞台設計、演出節奏到藝人互動細節，討論聲量居高不下。而金曲歌后A-Lin的幽默談吐更讓網友回味無窮，A-Lin這次還特別帶了子弟兵琟娜VERNA登台，以〈sugar free〉、〈play我呸＋turn up〉到〈Okashii〉暖身開唱。

▲▼A-Lin與子弟兵琟娜VERNA。（圖／谷優娛樂提供）

琟娜VERNA是本屆東跨首位登台演出的開場藝人，從下午四點一路暖場，直到晚間跨年前再度登台，與 A-Lin合體演唱兩人合作曲〈糾結重啟〉。不過她透露，在演唱組曲時，有一段跪下往前滑行的舞蹈動作，因太過賣力，一下台才發現膝蓋破皮流血，儘管掛彩，她仍表示當下完全沒有多想，只希望呈現最好的表演給東跨的觀眾

A-Lin雖在東跨或任何舞台上都很放鬆又幽默，但私下對琟娜VERNA嚴格又照顧，常常把她拉在身邊，喊她吃飯或來跟前輩們打招呼，這次跨年兩人彩排和工作時間都不一樣，但A-Lin永遠記得琟娜VERNA的通告時間，還不時關心和詢問，該稱讚時也不吝嗇：「哇！這個辣！我看今天大概又會多一波人被辣到！」還一度想搶琟娜VERNA彩排的衣服穿，「這套衣服我喜歡，還是我演出穿她這套？」

▲琟娜VERNA的彩排服辣到A-Lin一度想搶去穿。（圖／谷優娛樂提供）

琟娜VERNA直言，能在阿妹與A-Lin等大前輩照顧下完成演出，讓她在舞台上更加安心，也更全力以赴，表示這次東跨不但沒有因為高強度演出感到疼痛，反而讓自己的「唱跳中二魂」被徹底點燃。

結束台東行程後，琟娜VERNA昨隨即與A-Lin一同前往台北大巨蛋，觀賞偶像蔡依林的演唱會，舞者出身的她特別專注於舞台呈現與舞蹈細節，大讚Jolin的外國舞者「真的沒話說」，不僅節奏韻律超強，每一個動作都精準到位，整體完成度高到令人讚嘆，也再次讓她感受到舞台表演的力量。