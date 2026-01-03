快訊／倪安東再婚3年又當爸！管罄「深夜舉驗孕棒」報喜：年度計劃公開

記者潘慧中／綜合報導

管罄、倪安東2022年3月登記結婚，沒想到事隔3年多，她2日深夜在社群網站驚喜宣布懷孕的喜訊，「2026年度計劃大公開！We are Pregnant，管蹦蹦 is brewing」，立刻吸引大批粉絲按讚道喜！

▲倪安東和管罄2日深夜報喜。（圖／翻攝自Instagram／kris_kuan）



照片中，可以看到管罄、倪安東不約而同都穿著黑色上衣，她手中高舉著顯示「兩條紅線」的驗孕棒，露出燦爛笑容，眼中的喜悅與激動不言而喻；老公則溫柔地貼近她，散發出迎接新成員的期待。

▲管罄開心迎接小孩的到來。（圖／翻攝自Instagram／kris_kuan）



在宣布懷孕喜訊後，還可以看到管罄、倪安東身穿全黑運動系情侶裝搭電梯。孕肚明顯隆起的她，對著鏡子俏皮嘟嘴，老公則是摟過她的腰摸肚，露出寵溺神情。

▲倪安東寵溺地摸著管罄的孕肚。（圖／翻攝自Instagram／kris_kuan）



不只這樣，管罄出門搭捷運時，還嘗試了首次以孕婦的身分坐上優先席，開心地對著鏡頭比出大大的讚，流露出準媽媽日常生活的微小轉變。

▲管罄首次以孕婦的身分坐上優先席。（圖／翻攝自Instagram／kris_kuan）