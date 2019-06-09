ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

日歌神ASKA光走出來台下起立爆歡呼！帶動全場大跳YMCA

記者吳孟庭／綜合報導

日本國民樂團「恰克與飛鳥」主唱飛鳥涼（ASKA）今（9）日晚間在台大體育館開唱，現場2000座位全部完售。不愧是歌神，他光是從舞台後走出來，就讓粉絲全場起立爆出歡呼與尖叫，接著近2個半小時演唱不少經典歌曲，還加碼連日本也沒唱的《男與女》、《SAY YES》，用中文喊「我愛台北」，並承諾粉絲「希望每年都能常常來台灣」。

▲▼「恰克與飛鳥」主唱飛鳥涼ASKA演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲「恰克與飛鳥」主唱飛鳥涼ASKA演唱會。（圖／記者李毓康攝）

ASKA距上次在台灣演唱已經6年，這次帶著完整樂隊登台，原汁原味舞台的大陣仗，包含工作人員將近50人。開場光是慢慢走出來，就讓原本安靜的台下爆出如雷掌聲，全場座位席的觀眾，更是拋棄椅子全都起立，隨著第一首歌的音樂節奏鼓掌打拍子，他在熱情的觀眾歡呼下演唱《未來的勳章》、《ONE 唯一的愛》、《黎明中的你》等歌曲。

請繼續往下閱讀...

接著ASKA拿著像筆記本的「大抄」用中文與大家打招呼：「大家好！謝謝大家在除夕的《紅白藝能大賞》熱情的回應。」不過現場可能對ASKA的中文口音稍嫌陌生，他快速跳過再度用中文喊，「我們今天一起開心！」這下非常字正腔圓，引起全場尖叫！期間也不是說中文「謝謝」、「感謝大家」。

▲▼「恰克與飛鳥」主唱飛鳥涼ASKA演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲ASKA拿出「大抄」講中文。（圖／記者李毓康攝）

雖然是台北場，但現場有不少海外粉絲為了追隨ASKA而來！唱到一半他問，「有緬甸的粉絲嗎？馬來西亞的？」接著再問「有韓國嗎？」結果現場毫無反應，他搞笑回，「欸...那算了」，接下來問是否有日本粉絲，沒想到舞台正前方的位置幾乎都是日本粉，但台灣粉絲也不甘示弱，ASKA一講到台粉，全場也揮手發出吼聲，用熱情支持他！

▲▼「恰克與飛鳥」主唱飛鳥涼ASKA演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ASKA睽違6年登台獻唱，安可曲全場嗨翻。（圖／記者李毓康攝）

▲▼「恰克與飛鳥」主唱飛鳥涼ASKA演唱會。（圖／記者李毓康攝）

ASKA整場幾乎沒有休息，沒換衣服在台上一連演唱不少經典歌曲，包含《Cry》、《Girl》、《沒有憲兵與國王的城堡》、《Man and Women》、《相逢》，更加碼演唱日本沒有的《男與女》，此曲被周華健改成中文版《讓我歡喜讓我憂》，是台粉非常熟悉的歌曲之一，還有恰克與飛鳥的《Love Song》音樂一下，又讓粉絲從座位上跳起來，站著享受歌神的美聲。

▲▼「恰克與飛鳥」主唱飛鳥涼ASKA演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ASKA安可帶動全場跳《YMCA》。（圖／記者李毓康攝）

▲▼「恰克與飛鳥」主唱飛鳥涼ASKA演唱會。（圖／記者李毓康攝）

ASKA在表演中段表示，「我已經很久沒來台灣，但希望明年、2年後、3年後都能常常來台灣。」最後安可曲目演唱《YMCA》，全場還一起大跳經典手勢舞步，還有《YAH YAH YAH》、《SAY YES》、《UNI-VERSE》等將氣氛炒到最高潮，總共演唱23首歌曲，讓粉絲意猶未盡！他此行對對住宿餐飲均無特殊要求，甚至演唱會當日嗑的是會場發的便當，他預計明天離開，班機不公開。

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

推薦閱讀

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Geta老大永別了！　馬如龍拍46年的戲「只為養9小孩」：退休就是死亡那天

Geta老大永別了！　馬如龍拍46年的戲「只為養9小孩」：退休就是死亡那天

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了

「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

昆凌「混血天菜弟」長大了！濃眉大眼神基因…網瘋了：超帥

昆凌「混血天菜弟」長大了！濃眉大眼神基因…網瘋了：超帥

《復仇者4》浩克彈指後　看到「2個人生中最重要的女人」

《復仇者4》浩克彈指後　看到「2個人生中最重要的女人」

快訊／無尊表妹找到了！　東京迪士尼失蹤2天…他PO文2小時尋回

快訊／無尊表妹找到了！　東京迪士尼失蹤2天…他PO文2小時尋回

周曉涵西裝「裡面都沒穿」！　鎖骨到肚臍「正面中空」媽媽看到傻眼

周曉涵西裝「裡面都沒穿」！　鎖骨到肚臍「正面中空」媽媽看到傻眼

程瀟「素顏沒瀏海」長這樣！又寬又圓額頭露餡　網看呆：火雲邪神吧

程瀟「素顏沒瀏海」長這樣！又寬又圓額頭露餡　網看呆：火雲邪神吧

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Geta老大永別了！　馬如龍拍46年的戲「只為養9小孩」：退休就是死亡那天

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

昆凌「混血天菜弟」長大了！濃眉大眼神基因…網瘋了：超帥

《復仇者4》浩克彈指後　看到「2個人生中最重要的女人」

快訊／無尊表妹找到了！　東京迪士尼失蹤2天…他PO文2小時尋回

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

飛鳥涼, ASKA, 恰克與飛鳥

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《阿斯達》金智媛抹血詛咒：你會死得淒慘　震撼演技全場噤聲
  2. 王者歸來！姜丹尼爾消失128天露臉　預告回歸：怕大家忘記我
  3. 《中國有嘻哈》音樂總監被捕！　做節目爆紅…侵占6800萬入獄倒數
  4. 郭書瑤夜游超兇！連身泳裝側面挖空「深V開到胸下」　網辣暈：會溺水
  5. 康凱痛失50年好友！「他是豪爽地下鄉長」　曝馬如龍受外孫離世鬱悶
  6. 馬如龍走了田中千繪痛哭：不敢相信！兒子邱宇辰狂喊「怎麼會」
  7. 日歌神ASKA光走出來台下起立爆歡呼！帶動全場大跳YMCA
  8. 王俊凱坐路邊陪金馬影后！　洋裝大白帽VS.牛仔小鮮肉…網：像一幅畫
  9. 張衛健結婚15年藏心結！　為張茜「親手縫頭紗」妻感動泛淚
  10. 黃明志小巨蛋合體《漂向北方》　虧王力宏「二度忘詞！」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366