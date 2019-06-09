日歌神ASKA光走出來台下起立爆歡呼！帶動全場大跳YMCA

記者吳孟庭／綜合報導

日本國民樂團「恰克與飛鳥」主唱飛鳥涼（ASKA）今（9）日晚間在台大體育館開唱，現場2000座位全部完售。不愧是歌神，他光是從舞台後走出來，就讓粉絲全場起立爆出歡呼與尖叫，接著近2個半小時演唱不少經典歌曲，還加碼連日本也沒唱的《男與女》、《SAY YES》，用中文喊「我愛台北」，並承諾粉絲「希望每年都能常常來台灣」。

▲「恰克與飛鳥」主唱飛鳥涼ASKA演唱會。（圖／記者李毓康攝）

ASKA距上次在台灣演唱已經6年，這次帶著完整樂隊登台，原汁原味舞台的大陣仗，包含工作人員將近50人。開場光是慢慢走出來，就讓原本安靜的台下爆出如雷掌聲，全場座位席的觀眾，更是拋棄椅子全都起立，隨著第一首歌的音樂節奏鼓掌打拍子，他在熱情的觀眾歡呼下演唱《未來的勳章》、《ONE 唯一的愛》、《黎明中的你》等歌曲。

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接著ASKA拿著像筆記本的「大抄」用中文與大家打招呼：「大家好！謝謝大家在除夕的《紅白藝能大賞》熱情的回應。」不過現場可能對ASKA的中文口音稍嫌陌生，他快速跳過再度用中文喊，「我們今天一起開心！」這下非常字正腔圓，引起全場尖叫！期間也不是說中文「謝謝」、「感謝大家」。

▲ASKA拿出「大抄」講中文。（圖／記者李毓康攝）

雖然是台北場，但現場有不少海外粉絲為了追隨ASKA而來！唱到一半他問，「有緬甸的粉絲嗎？馬來西亞的？」接著再問「有韓國嗎？」結果現場毫無反應，他搞笑回，「欸...那算了」，接下來問是否有日本粉絲，沒想到舞台正前方的位置幾乎都是日本粉，但台灣粉絲也不甘示弱，ASKA一講到台粉，全場也揮手發出吼聲，用熱情支持他！

▲▼ASKA睽違6年登台獻唱，安可曲全場嗨翻。（圖／記者李毓康攝）

ASKA整場幾乎沒有休息，沒換衣服在台上一連演唱不少經典歌曲，包含《Cry》、《Girl》、《沒有憲兵與國王的城堡》、《Man and Women》、《相逢》，更加碼演唱日本沒有的《男與女》，此曲被周華健改成中文版《讓我歡喜讓我憂》，是台粉非常熟悉的歌曲之一，還有恰克與飛鳥的《Love Song》音樂一下，又讓粉絲從座位上跳起來，站著享受歌神的美聲。

▲▼ASKA安可帶動全場跳《YMCA》。（圖／記者李毓康攝）

ASKA在表演中段表示，「我已經很久沒來台灣，但希望明年、2年後、3年後都能常常來台灣。」最後安可曲目演唱《YMCA》，全場還一起大跳經典手勢舞步，還有《YAH YAH YAH》、《SAY YES》、《UNI-VERSE》等將氣氛炒到最高潮，總共演唱23首歌曲，讓粉絲意猶未盡！他此行對對住宿餐飲均無特殊要求，甚至演唱會當日嗑的是會場發的便當，他預計明天離開，班機不公開。