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陶嫚曼產後3個月變這樣！　「正面近拍」哭哭臉：水腫跟著我不走啊

記者潘慧中／綜合報導

陶嫚曼（Mandy）2018年和圈外老公張維洋低調完婚，事隔近1年，3月無預警宣布當媽，讓不少粉絲又驚又喜。她近日分享產後至今的身體變化，無奈地寫下一段話，「最近想把家裡的體重機扔了，生完還掛好幾公斤跟不想面對的體脂肪在身上，只剩臉勉強可以撐撐場面…。」

▲▼陶嫚曼產後3個月變這樣！（圖／翻攝自Instagram／mandytao）

▲▼陶嫚曼育有1個女兒。（圖／翻攝自Instagram／mandytao）

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陶嫚曼附上一個哭笑不得的表情符號大喊：「是誰說餵母乳瘦很快！？」她剛好就是體重一直原地踏步的那種人，但撇除體態尚未恢復這件事，她透露其實每天都過得很開心，「自己帶小孩看著她每一天不同的變化心裡好暖，雖然犧牲了很多自己的時間，但我明白這幾年只是過渡期。」

▲▼陶嫚曼產後3個月變這樣！（圖／翻攝自Instagram／mandytao）

▲▼陶嫚曼近況照以及和網友、好友的互動。（圖／翻攝自Instagram／mandytao）

▲▼陶嫚曼產後3個月變這樣！（圖／翻攝自Instagram／mandytao）

好友小蠻看了連忙浮出水面稱讚：「妳好美」，陶嫚曼則謙虛地說：「今天有化妝還能看」，還有其他粉絲誇獎她當媽後更美了，她意味深長地說：「有股…韻味。」看到有網友提醒她排水很重要，她附上大哭的表情符號並無奈地說：「生完水腫跟著我不走啊！」

▲▼陶嫚曼懷孕多半穿寬鬆服裝。（圖／翻攝自Instagram／mandytao）

事實上，陶嫚曼懷孕後多半穿寬鬆衣服現身，照片中可以看到她會披上披巾、或用包包巧妙擋住隆起肚皮，但仔細看不難發現她的身材並沒有太大變化，穿上過膝裙搭配短靴的打扮，小腿依然纖細，難怪當時很少人發現她有懷孕。

陶嫚曼IG全文：

突然驚覺好多天沒發文了，
我已做好被某些人念的準備

最近想把家裡的體重機扔了，
生完還掛好幾公斤跟不想面對的體脂肪在身上，
只剩臉勉強可以撐撐場面⋯
是誰說餵母乳瘦很快
我偏偏就是體重原地踏步的體質呀⋯

撇開體型目前還回不去的事情以外，
其實我每天都蠻開心的，
自己帶小孩看著她每ㄧ天不同的變化心裡好暖，
雖然犧牲了很多自己的時間但我明白這幾年只是過渡期，
媽媽們加油ㄧ起互相取暖吧

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