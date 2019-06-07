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獨家／戴立忍遭封殺後復出！「停機」2年現蹤美國拍同志片

▲▼戴立忍。（圖／資料照）

▲戴立忍銷聲匿跡2年終於復出拍片。（圖／資料照）

記者林映妤／台北報導

52歲戴立忍「停機」2年終於復出！《ETtoday》掌握獨家消息，他正演出瞿友寧監製、柳廣輝執導新片《刻在你心底的名字》，目前人跟隨劇組正在美國進行拍攝，這也是他自2016年遭大陸封殺後，難得又有作品演出，而且還是同志角色。

《刻在你心底的名字》背景在1980年代，當時剛解除戒嚴令，正處於社會正要準備開放但其實還是保守的年代，2位男孩的夢想、愛情正要努力往外衝，但受到很多的外在壓力而壓抑，過程中他們也試圖談一場刻骨銘心史詩般的初戀。

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▲▼《刻在你心底的名字》監製瞿友寧、導演柳廣輝、男主角陳昊森、曾敬驊、女主角邵奕玫。（圖／氧氣電影提供）

▲《刻在你心底的名字》雙男主角陳昊森（右）、曾敬驊（左）。（圖／氧氣電影提供）

該片雙男主角為新人陳昊森、曾敬驊，戴立忍的角色是陳昊森的「成人版」，電影戲份多以年輕時期為主，但成人時期也不少，台灣、美國兩地都取景，目前台灣部分已經殺青，美國部分則正在拍攝。

電影雖然提及戒嚴時期，但據悉政治色彩不多，以「愛情」為主，2位男主角有許多情緒澎湃的橋段，從要好朋友到反目成仇，是兩端極大的情緒，而戴立忍的角色勢必也會和另一名男主角有情感拉扯，這也是他首次演出明顯的同志角色。

▲▼《刻在你心底的名字》監製瞿友寧、導演柳廣輝、男主角陳昊森、曾敬驊、女主角邵奕玫。（圖／氧氣電影提供）

▲《刻在你心底的名字》監製瞿友寧一度也被傳遭封殺。（圖／氧氣電影提供）

事實上戴立忍會演出《刻在你心底的名字》，就是看在監製瞿友寧的面子上答應，巧的是，瞿導2018年也被瞎爆台獨立場，更一度傳出他執導的大陸電視劇《蜜汁燉魷魚》因此無法上檔。瞿友寧今年3月受訪時澄清沒這回事，表示播映一切照程序，「戲預計年中左右會播，因為有兩個電視台、一個平台，他們要對時間才能一起播。」

至於戴立忍2016年遭瞎扣「台獨」帽子，不只趙薇執導電影《沒有別的愛》直接換角，同年他演出黃立行執導的《平安島》上映日期至今仍遙遙無期，就連他客串的《六弄咖啡館》要在大陸上映，也將他的片段全數刪光。

▲▼戴立忍。（圖／資料照）

▲▼戴立忍演完《一路順風》、《大佛普拉斯》後幾乎沒作品。（圖／甲上提供）

▲《大佛普拉斯》。（圖／翻攝自YouTube）

2017年戴立忍拍完2部台片《一路順風》、《大佛普拉斯》後形同息影、銷聲匿跡，連宣傳也不見影子。2018年9月他被媒體直擊「以船為家」，過著漂泊安寧的平淡日子，甚至在同月還爆出與情牽14年的桂綸鎂分手，但也被揣測是為了要保護對方的演藝事業不受他影響而「地下化」。

如今戴立忍息影2年復出拍片，就飾演從未嘗試過的同志角色，也替《刻在你心底的名字》增添話題。

戴立忍遭大陸封殺？《平安島》上映前3天宣布撤檔。（圖／CFP）

▲▼戴立忍演出的《平安島》上映前3天撤檔至今未上映；他與桂綸鎂分手也傳是為了保護對方。（圖／CFP／資料照）

桂綸鎂專情戴立忍12年，吐露深愛對方的原因。（圖／資料照／記者周宸亘、攝影中心攝）

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戴立忍, 刻在你心底的名字, 瞿友寧, 桂綸鎂

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