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發電機無誤！林美貞完美示範「慵懶性感」辣翻全場

記者許逸群／台北報導

女星林美貞日前上民視《舞力全開》特別企畫「永遠不嫌晚」，選用輕快的恰恰恰來展現她的自信與性感，但是有暈眩症的她，在上課前就一再提醒老師，不要設計轉圈的動作，但老師仍堅持要她克服難關，這也讓林美貞每次轉圈練習完都需要花更多時間休息。

▲▼林美貞。（圖／民視提供）

▲▼林美貞首次挑戰國標舞。（圖／民視提供）

▲▼林美貞。（圖／民視提供）

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沒有舞蹈基礎且第一次跳國標舞的林美貞吃足苦頭，但也敬業地完成。指導老師翁仲德笑稱，林美貞有「超級正的身材」，有耍性感優勢的本錢，於是在安排舞序時，增加了她個人獨舞的舞序，讓她展現獨特的力與美。此外，KIMIKO也特地傳授祕訣，現場調整林美貞的舞姿，讓性感程度增加。

▲▼林美貞。（圖／民視提供）

▲48歲的林美貞依舊魅力十足。（圖／民視提供）

有著迷濛眼神再加上性感舞姿的林美貞，讓現場驚呼連連，主持人Gino說：「美貞姐有一種慵懶的性感，眼神一瞇起來，很像發電機撒網出去放電，熟男都會被她電得茫酥酥的補到網裡收回來。」奇妙又貼切的形容讓大家笑彎腰，但林美貞自嘲，不要看她這樣，其實雙腳都快抽筋了。

林美貞首次跳國標舞鬧了不少笑話，她笑說：「錄影當天沒帶絲襪，拍照跟彩排的時候一直覺得少了什麼。」林美貞也說，自己完全不擔心舞衣尺度，挑選衣服跟搭配是她的強項，大讚舞衣專業程度讓她大開眼界，裡面的防護措施是非常「縝密」，不管什麼動作都不會曝光，笑說是「安全的性感」。

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