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前《蜜蜂少女》上海遇扒手！被恐怖尾隨..她淡定一瞪結局變了

記者盧薇淩／台北報導

從蜜蜂少女隊出道、加入吳奇隆戰隊的高郁捷，歷經比賽的洗禮，目前以個人之姿獨自發展，上半年剛結束《必勝大丈夫》拍攝，她向公司請了半個月的假到上海走走充電，沒想到遇上小插曲，在搭地鐵時因為拿出錢包買票，發現自己被扒手的人盯上，不斷跟蹤、尾隨她，結果她突然鼓起勇氣，狠狠地盯著對方看，最後順利解圍。

▲▼蜜蜂少女隊高郁捷到上海遇扒手 。（圖／喜歡音樂）

▲蜜蜂少女隊前成員高郁捷到上海遇扒手 。（圖／喜歡音樂）

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回到上海，高郁捷也回去代表蜜蜂少女的「蜂巢」，有種回到最初起點的感覺，讓她感觸良多。想起許多當初與夥伴一同練舞、排練表演的時光，她這次去上海也和最近有參加《這就是街舞》的好友劉雨昕碰面，為她加油打氣。這次看到許多新進的蜂巢少女練習生，身為學姐的她，還陪學妹們一同上了堂戲劇課，重溫過去時光。

▲▼蜜蜂少女隊高郁捷到上海遇扒手 。（圖／喜歡音樂）

▲高郁捷回到蜂巢跟學妹們上戲劇課。（圖／喜歡音樂）

這次遇上了一個小插曲，高郁捷在搭地鐵時因為拿出錢包買票，發現自己被一個像是扒手的人盯上，不斷跟蹤她、跟著她換方向，後來高郁捷不知哪來的勇氣，竟轉頭直接怒沖沖盯著對方看，對方見狀後看了一會兒才放棄，改排在其他人後面，後來她向朋友分享此事，好友直說她太有種，如果對方有武器攻擊她怎辦？她才恍然大悟：「我當下真的沒想到啦！」

這次到上海跟許多好友見面敘舊，也到了某些景點走走，像是「不可思議博物館」，更吃了許多道地美食像是小龍蝦、麻辣串等等，高郁捷慚愧地說：「這趟旅程真的吃太爽了，吃到嘴巴都無故起疹子，現在回來台灣要好好計畫減肥了！」

▲▼蜜蜂少女隊高郁捷到上海遇扒手 。（圖／喜歡音樂）

▲高郁捷和劉雨昕碰面。（圖／喜歡音樂）

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關鍵字

蜜蜂少女隊, 高郁捷, 吳奇隆, 劉雨昕

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