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《如懿傳》惢心拍婚紗！　190cm鮮肉男友「突伸舌頭舔她臉」…網傻眼：不能嫁

記者韓景樺／綜合報導

大陸女星陳小紜因演出《如懿傳》的「惢心」一角走紅，外型甜美清新的她，近期和190cm的鮮肉男友于小彤一起登上實境節目，將小倆口私下的甜蜜互動完整呈現在鏡頭前，閃瞎不少觀眾。但近日2人自助拍婚紗照的片段在節目中曝光，男方的行為也被網友評論「不是個適合結婚的人」，紛紛勸女方三思。

▲▼陳小紜和于小彤相差5歲。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲陳小紜和于小彤婚紗照曝光。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

陳小紜4個月前被爆和小5歲的于小彤「戀愛ing」，始終沒有正面回應的2人終於在5月認愛，更一同參加陸綜《我家那小子2》，公開放閃的大方行徑讓不少粉絲又驚又喜。

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近日播出的節目內容中，2人先在家裡設定好拍照器材，和于小彤都換上了白色上衣的陳小紜還自備浪漫頭紗，小倆口就這麼DIY拍起自助婚紗照。少女心的陳小紜在鏡頭前抓著頭紗大擺pose，棚內的嘉賓們也讚她可愛，想不到于小彤卻中途冷不防爆出一句：「你這樣不好看，像大媽！」讓陳小紜一秒受傷垮臉，卻又很快恢復笑容。

▲▼于小彤和陳小紜拍婚紗照。（圖／翻攝自微博／我家那小子）

▲▼于小彤和陳小紜拍婚紗照。（圖／翻攝自微博／我家那小子）

▲于小彤嫌陳小紜像大媽。（圖／翻攝自微博／我家那小子）

想不到才拍了幾張，于小彤又忽然冒出一句「可以了嗎」，讓陳小紜忍不住收起微笑，轉過頭反問「什麼可以了嗎？多照幾張，到時候修」。或許是發現男友不在狀況內，她忍不住問于小彤知不知道什麼叫互動，更直接要求：「別看鏡頭、親我、看我之類的！」

▲▼于小彤和陳小紜拍婚紗照。（圖／翻攝自微博／我家那小子）

▲▼于小彤和陳小紜拍婚紗照。（圖／翻攝自微博／我家那小子）

▲于小彤的態度讓陳小紜忍不住問他懂不懂什麼叫互動。（圖／翻攝自微博／我家那小子）

原以為這樣于小彤應該會配合一些，想不到孩子氣的他在作勢親吻陳小紜臉頰時，忽然伸出舌頭一舔，讓反應不及的陳小紜又氣又好笑，崩潰大喊：「于小彤！」而惡作劇成功的于小彤對著鏡頭哈哈大笑，完全暴露了大男孩淘氣的一面。

▲▼于小彤和陳小紜拍婚紗照。（圖／翻攝自微博／我家那小子）

▲▼于小彤和陳小紜拍婚紗照。（圖／翻攝自微博／我家那小子）

▲于小彤突然伸舌頭舔了陳小紜臉頰，讓她又氣又好笑。（圖／翻攝自微博／我家那小子）

婚紗照和播出內容紛紛曝光後，網友也對2人的互動意見不一，有人認為小倆口很有夫妻臉，更讚互動甜蜜又可愛；但也有網友認為2人年紀差距大，感情不會長久，更直言男方看起來不成熟，「不覺得女生跟他會幸福」。

▲▼網友們對2人互動反應不一。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲網友們對2人互動反應不一。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

►陳小紜和于小彤DIY拍婚紗照片段。

主子一臉厭世模仿她抬腿 馬麻轉頭一看笑翻：學屁啊

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陳小紜, 如懿傳, 于小彤, 我家那小子2, 我家那小子

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