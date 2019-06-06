AKIRA為林志玲「準備全中文聲明」　娶走華人女神承諾：我會珍惜她

記者蕭采薇／綜合報導

44歲「台灣第一名模」林志玲和37歲日本男團「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA結婚，並同時在台灣、日本發表聲明，震驚娛樂圈。AKIRA娶走這位紅遍華人圈的大美人，也特別在台灣網友習慣使用的臉書，以及大陸網友習慣使用的微博，同時發表中文聲明。

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▲林志玲、AKIRA因合作舞台劇《赤壁》相識相戀。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁）

2011年林志玲與AKIRA合作在舞台劇演出夫妻，漸生曖昧情。當時她受訪時曾大方表示：「我有喜歡的人！」更表示不會嫁豪門，被認為是宣告也曾情纏多年的「馬桶小開」邱士楷出局。當時林志玲一度把事業重心轉往日本，也被猜測與AKIRA有關。

▲林志玲已在6日與AKIRA登記結婚。（圖／翻攝自林志玲IG）

不過當時沒有繼續發展的緣分，在2018年開始再次燃起火花。林志玲和AKIRA於2018年開始交往半年，經紀公司表示，雙方先在6日在台灣、也在日本東京辦理結婚登記。AKIRA也特別在台灣網友習慣使用的臉書粉絲專頁，以及大陸網友習慣使用的微博發表全中文聲明，表示：「雖然自己還有需要成長的地方，但我今後一定會好好珍惜她與她的家人。」

AKIRA「全中文」聲明

平日承蒙大家照顧。

今日想跟大家報告一件個人私事。我與林志玲小姐於6月6日結婚了。

自8 年前共同主演舞台劇「赤壁 ~愛~」時相識，我與志玲小姐便一直維持著友好情誼。去年底開始的交往，更加深了我們的堅定感情，認定對方是可攜手共度餘生的伴侶。

在忙碌的工作中，志玲小姐總是把家人和身邊的人放在第一順位，並透過各式活動，對支持她的粉絲們，給予熱情回應。我看著她，每天付出很多的愛與勇氣，那懷抱著強烈責任感和溫暖的個性，深深吸引了我。

不論任何時刻，都以笑容接受我、包容我。那份溫柔，更讓我真心渴望，能帶給她最大的幸福。

雖然自己還有需要成長的地方，但我今後一定會好好珍惜她與她的家人。

謝謝大家至今給予我的一切。身為一位表演者，我將更加自覺、更加負責，並不忘初心地精進自己的演藝之道，以帶給大家更多更好的作品，回報大家平日的支持。

今後也請大家多多指教。

令和元年6月6日

EXILE AKIRA