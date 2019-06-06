記者蕭采薇／綜合報導

44歲「台灣第一名模」林志玲和37歲日本男團「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA結婚，並同時在台灣、日本發表聲明，震驚娛樂圈。兩人2011年因舞台劇《赤壁～愛》扮演夫婦相識，當時林志玲受訪時說：「我有喜歡的人了。」就曾被猜測是AKIRA。

►點我看【林志玲閃嫁AKIRA】相關報導

▲林志玲、AKIRA因合作舞台劇《赤壁～愛》相識相戀。（圖／翻攝自AKIRA臉書粉絲專頁）

請繼續往下閱讀...

2011年林志玲與AKIRA合作在舞台劇演出夫妻，漸生曖昧情。當時她受訪時曾大方表示：「我有喜歡的人！」更表示不會嫁豪門，被認為是宣告也曾情纏多年的「馬桶小開」邱士楷出局。當時林志玲一度把事業重心轉往日本，也被猜測與AKIRA有關。

當時林志玲曾被問到：「在日本工作的最大收穫？」不過志玲姐姐卻是語塞，似乎有難言之隱。這段當年沒有繼續發展的緣分，卻在2018年開始再次燃起火花。林志玲和AKIRA於2018年開始交往半年，經紀公司表示，雙方先在6日在台灣、也在日本東京辦理結婚登記。

▲林志玲2011年曾說「有喜歡的人了！」當時就傳出是AKIRA。（圖／《赤壁～愛》劇照）

林志玲和AKIRA是相差7歲的姐弟戀，更從好友變成夫妻，她說：「我們是多年的好朋友，時間讓倆人的羈絆加深，從去年就以結婚為前提交往」，談到老公則說：「他是一個爽朗、溫暖，有男人味又有孩子氣的人。」AKIRA也向日媒發表結婚感言：「我們互相吸引對方，強烈希望能夠成為彼此人生的伴侶，從去年交往到現在，兩人感情越來越好，也越來越契合。」