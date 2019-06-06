情纏17年！　林志玲「不會說謊」忍淚斷開言承旭

記者韓景樺／綜合報導

「台灣第一名模」林志玲6日驚爆閃嫁小7歲的日本男團「EXILE」AKIRA，她過去和言承旭情纏17年，從結婚、懷孕到世紀復合的傳言始終不斷，2人間的感情讓外界霧裡看花，如今隨著她升格人妻，也正式宣告2人復合無望。

▲林志玲和言承旭情纏多年。（圖／翻攝自微博／林志玲、言承旭）

請繼續往下閱讀...

44歲的林志玲和言承旭情纏多年，網上關於2人間的緋聞也幾乎從未斷過。2人戀情曝光始於林志玲2005年手機送修，她和言承旭穿著浴袍的親蜜照意外流出，也讓這段地下戀情見光。

女神和男神的愛情備受關注，也一度被期待能開花結果，但卻始終沒有好消息傳出，2010年林志玲上湖南衛視《快樂大本營》，聽到主持人何炅描述言承旭當年排除萬能去見墜馬受傷的林志玲的情境，一句「為什麼兩個相愛的人，在受苦的時候想要接近會那麼疼」，讓林志玲一度激動地眼眶含淚，看得眾人揪心不已。

雖然對感情保持低調的2人始終未對外界說明，但2017年林志玲和言承旭被拍到在馬來西亞一起前往健身房，世紀復合消息再次轟動娛樂界，但隨著林志玲在2018年澄清自己並未結婚、懷孕，也沒有戀情，更強調不會說謊，也斷開了和言承旭的緋聞與烏龍婚訊。

▲林志玲6日宣告閃婚。（圖／翻攝自微博／林志玲）