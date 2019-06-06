林志玲官宣結婚！「緋聞男友」言承旭北京拍戲：完全不知情

記者李欣容／台北報導

林志玲今（6日）官宣結婚，昔日緋聞男友言承旭聞訊驚訝表示不知情，目前仍在北京拍戲。兩人情纏17年，之前言承旭還在大陸實境秀表示，對於過去戀情很抱歉，雙方粉絲都以為兩人還有機會，沒想到志玲姐姐今嫁作日本媳婦，令眾人吃驚。

▲▼林志玲和言承旭情纏多年。（圖／翻攝自微博／林志玲、言承旭）

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言承旭日前登上《王牌對王牌4》坦承一直想要努力學會「愛」，進而談到受到單親家庭影響，潛意識總會讓自己要當一家之主，也因為這樣很不會表達真正的心意。

言承旭說碰上另外一半明明應該要很關心，可是又沒辦法溫柔表達，明明想要表達的是「妳要好好保護自己，要健健康康的」，但總是會先發脾氣。他坦承曾有過一段感情對方說要分手，其實很難過但又不容易表現出來，當時故作堅強但到朋友面前哭得悽慘。

林志玲2005年在大連墜馬時，言承旭飛奔探望，但他仍認為自己做的不夠，「很多時候，我讓她很失望。」如今林志玲終於找到自己的幸福，嫁作日本媳婦。

▲林志玲和AKIRA結婚。（圖／翻攝自日網、記者張一中攝）

▲林志玲親筆信。（圖／翻攝自林志玲微博）

【AKIRA聲明全文】

平日承蒙大家照顧。

今日想跟大家報告一件個人私事。我與林志玲小姐於6月6日結婚了。

自8 年前共同主演舞台劇「赤壁 ~愛~」時相識，我與志玲小姐便一直維持著友好情誼。去年底開始的交往，更加深了我們的堅定感情，認定對方是可攜手共度餘生的伴侶。

在忙碌的工作中，志玲小姐總是把家人和身邊的人放在第一順位，並透過各式活動，對支持她的粉絲們，給予熱情回應。我看著她，每天付出很多的愛與勇氣，那懷抱著強烈責任感和溫暖的個性，深深吸引了我。

不論任何時刻，都以笑容接受我、包容我。那份溫柔，更讓我真心渴望，能帶給她最大的幸福。

雖然自己還有需要成長的地方，但我今後一定會好好珍惜她與她的家人。

謝謝大家至今給予我的一切。身為一位表演者，我將更加自覺、更加負責，並不忘初心地精進自己的演藝之道，以帶給大家更多更好的作品，回報大家平日的支持。

今後也請大家多多指教。

令和元年6月6日

EXILE AKIRA